Vizekanzler Kogler übernimmt Vertretung von Justizministerin Zadić

Wien (OTS) - Justizministerin Alma Zadić hat am 6. Jänner einen gesunden Buben zur Welt gebracht und wird sich nun sechs bis acht Wochen Sohn und Familie widmen. Danach geht Zadićs Mann in Väterkarenz.

In der Zeit der Abwesenheit von Justizministerin Alma Zadić übernimmt Vizekanzler Werner Kogler gemäß Artikel 73 Bundes-Verfassungsgesetz die Vertretung. Die Abläufe und Ansprechpartner*innen bleiben in dieser Zeit unverändert.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Justiz

Martina Schmidt

Pressesprecherin der Justizministerin

0676898912303

martina.schmidt @ bmj.gv.at