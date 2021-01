Kurz/Schützenhöfer nach Konferenz: Nächster Schritt zur Beschleunigung des Impfprozesses vereinbart

Bund liefert die Dosen, Länder sorgen eigenständig für rasche Verimpfung, damit keine Dose liegen bleibt

Wien (OTS) - „Wir haben heute gemeinsam vereinbart, dass die Beschleunigung der Impfstrategie weiter intensiviert wird. Beim Impfen zählt jeder Tag. Komplizierte Prozesse, unnötige Lagerung und Bürokratie dürfen dem nicht im Weg stehen. Ich danke den Ländern für den Austausch und den Einsatz in den letzten Tagen für einen raschen Impfstart in ihren Bereichen. Es ist jetzt wichtig, dass ältere Personen über 80 und vulnerable Gruppen rasch Zugang zur Impfung bekommen“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz.

„Der Impfstoff, der von den Alten- und Pflegeheimen nicht abgerufen wird, muss schnell eingesetzt werden. Je schneller wir die ältere Generation und vulnerable Gruppen impfen, desto besser werden wir die Krankenhäuser und Intensivstationen entlasten. Beim Impfen geht es um Schnelligkeit und um Menschenleben“, so Kurz.

„Unser aller Ziel ist es, dass die Impfungen schnellstmöglich bei jenen ankommen, die sie dringend brauchen. Bund und Länder sind bestrebt, so rasch wie möglich zu impfen und nichts in Lagern liegen zu lassen. Als Bundesländer nehmen wir gerne die Koordinierung der Impfdosen, die wir bekommen, in die Hand. Ich danke dem Bundeskanzler, dass er durchgegriffen hat und für eine Beschleunigung und Entbürokratisierung der Impfstrategie gesorgt hat. Das ist im Sinne der Bevölkerung“, so der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der heute den Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz übernahm.

Rückfragen & Kontakt:

Rupert Reif

Pressesprecher des Bundeskanzlers

+43 1 53 115 -

rupert.reif @ bka.gv.at