National Hockey League auf PULS 24: Die beste Eishockey Liga der Welt live und exklusiv im österreichischen Free-TV

PULS 24 holt neben der NFL und der bet-at-home ICE Hockey League auch die National Hockey League (NHL) ins heimische Free-TV.

Wien (OTS) - Live-Sport hat bei ProsiebenSat.1 PULS 4 Gruppe schon seit mehr als einem Jahrzehnt einen großen Stellenwert. Neben der UEFA Europa League, ist die Senderfamilie seit über zehn Jahren das zu Hause der NFL und seit dieser Saison mit der bet-at-home ICE Hockey League die erste Anlaufstelle für heimisches Live-Hockey im Free-TV.



Power Play: PULS 24 sichert sich Rechte für NHL



Die ProsiebenSat.1 PULS 4 Gruppe hievt ihre Live-Sporttradition in epische neue Höhen und bringt ab Jänner die unvergleichliche Atmosphäre der National Hockey League (NHL) in die Wohnzimmer der stetig wachsenden Eishockey Community in Österreich. Die Hockey-fans dürfen sich auf ein Live-NHL-Spiel pro Woche, alle entscheidenden Stanley Cup Playoffs und die Stanley Cup Final-Serie freuen. In den kommenden Jahren wird es auch NHL-Saisonhighlights wie das NHL All-Star Game und das NHL Winter Classic geben. Das Rechtepaket gilt auch für den Schwesternsender PULS 4, um maximale Flexibilität in der Programmplanung gewährleisten zu können.



Mit der Aufnahme der NHL in das Programm setzt PULS 24, nach dem erfolgreichen Start der bet-at-home ICE Hockey League, ein weiteres sportliches Ausrufezeichen für die Zukunft. Die finalen Details der Vertragsunterzeichnung werden aktuell noch mit der NHL abgestimmt.



Mario Lenz, Director Group Sports Rights: "Wir haben als ProsiebenSat.1 PULS 4 Gruppe sowohl mit nationalen als auch internationalen Sportrechten weitreichende Erfahrung. Nach dem erfolgreichen Start der bet-at-home ICE Hockey League auf PULS 24, ist uns mit der der NHL ein weiterer Meilenstein gelungen, der unser Spitzensport-Angebot auf noch breitere Beine stellt. Mit dem Saisonstart im Jänner 2021 sind wir für die heimischen Sport-Fans nicht nur national, sondern auch international endgültig die Eishockey-Anlaufstelle Nummer 1. Diese Entwicklung macht uns stolz, schafft aber gleichzeitig auch den Ansporn auch in Zukunft das Beste für unsere ZuseherInnen rauszuholen. Unser gesamtes Team freut sich sehr auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit der besten Eishockey Liga der Welt"



David Proper, NHL Senior Executive Vice President, Media & International Strategy: “The NHL welcomes the opportunity to super serve hockey fans in Austria. PULS 24 is the ideal platform to deliver NHL games and our star players to hockey fans across the country. We look forward to working with the ProsiebenSat.1 PULS 4 Group as part of our committed efforts to grow the game internationally.“

Doppelpack zum Auftakt



Der Startschuss auf PULS 24 erfolgt bereits am kommenden Mittwoch mit dem Duell der Philadelphia Flyers gegen die Pittsburgh Penguins. Am Samstag empfangen die New Jersey Devils die Boston Bruins im European Game Of The Week und machen den NHL-Doppelpack komplett.



NHL: Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins

Am Mittwoch, den 13. Jänner um 23:05 Uhr live auf PULS 24 gratis in HD



NHL: New Jersey Devils – Boston Bruins

Am Samstag, den 16. Jänner, um 18:55 Uhr live auf PULS 24 gratis in HD



TV-Empfang Info PULS 24

PULS 24 ist frei empfangbar über Satellit, Antenne, in jedem guten Kabelnetz und via App. Infos unter puls24.at

Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com