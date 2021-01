Heute „Runder Tisch: Sturm auf das Kapitol – Das unrühmliche Ende der Ära Trump“ im ORF

Um 22.25 Uhr in ORF 2 u. a. mit dem österreichischen Botschafter in den USA

Wien (OTS) - Der gestrige Tag hätte eigentlich im Zeichen der Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden als nächster Präsident der USA stehen sollen. Doch stattdessen sorgten Ausschreitungen in Washington, bei denen das Kapitol von Trump-Anhängern gestürmt wurde, für negative Schlagzeilen. Tote und Verletzte sind zu beklagen, es gibt viele Fragen, die sich stellen: Warum war es möglich, in das Kapitol einzudringen? Wie konnte es zu einem derartigen Angriff auf die Demokratie kommen? Was bedeutet das für die Amtszeit des künftigen Präsidenten Biden? Wie gespalten ist das Land wirklich? Ist mit weiteren Ausschreitungen zu rechnen? Wie weit sind diese die Folge einer verfehlten Politik? Donald Trump hat den Angriff seit langem von oben orchestriert, wird er dafür je zur Verantwortung gezogen?

Darüber diskutieren heute, am Donnerstag, dem 7. Jänner 2021, um 22.25 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki am „Runden Tisch“:

Martin Weiss

Österreichischer Botschafter in den USA

Roger Johnson

Vizepräsident der „Republicans Overseas“ in Europa

Hannelore Veit

ehem. ORF-Korrespondentin in Washington

Peter Filzmaier

Politikwissenschafter, USA-Experte

