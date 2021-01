„Fannys Friday“: Das ORF-1-Jugendmagazin ist zurück und wird um spannende Doku erweitert

Premiere für „Fannys Friday Doku: Game Science – Die Wissenschaft in der Spieleentwicklung“

Wien (OTS) - „Fannys Friday“ erscheint ab 8. Jänner 2021 in ORF 1 in neuem Gewand: Im gewohnten Magazin wird ab 15.50 Uhr die Reportage „Eine Stunde in einem schalltoten Raum“ mit Kathrin Pollak gezeigt und „Der schnellste Computer Österreichs“ porträtiert. Wie es ist, „Wenn es im Ohr ununterbrochen piepst“, erzählen Betroffene mit Tinnitus. Den Beitrag „Wie alt kann der Mensch werden?“ ergänzt die Rubrik „Moder talking“ mit „Science Buster“ Martin Moder, der sich fragt, warum wir überhaupt altern und wie sich dieser Prozess aufhalten lässt. In der anschließenden Doku „Game Science – Die Wissenschaft der Spieleentwicklung“ um 16.20 Uhr wagen Fanny Stapf und Kenny Lang den Versuch, ein eigenes Game zu entwickeln und laden zum Mitmachen ein.

Im Anschluss an das Magazin für das junge Publikum wird erstmals die „Fannys Friday Doku“ gezeigt. Die erste Ausgabe beschäftigt sich mit „Game Science – Die Wissenschaft in der Spieleentwicklung“:

Computerspiele haben ihr Image als Nerd-Hobby längst abgelegt und sind zu einer profitablen Industrie mit einem Jahresumsatz von weltweit 200 Milliarden Euro herangewachsen. Kein Wunder, denn hinter faszinierenden und fesselnden Spielen stecken neben dem Coding auch Grafikdesign, Storytelling, Sounddesign, Physik und eine ordentliche Portion Kreativität. Gibt es eine Formel für das perfekte Computerspiel? Wie schwer ist es, ein eigenes Game zu entwickeln? Fanny Stapf und Kenny Lang aus der ORF-Redaktion gehen dieser Frage nach und programmieren gemeinsam ihr eigenes Game. Wird es „Midnight Badminton“ in die virtuelle Welt schaffen?

