MediaPrint expandiert und setzt auf das Thema Gesundheit

Wien (OTS) - Ab sofort wird sich die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H & Co KG durch die Einbettung des Special-Interest-Magazins „Gesünder Leben“ noch stärker dem Thema Gesundheit und Wohlbefinden widmen. Mit 181.000 Lesern und einer Druckauflage von 48.660 Stück gehört „Gesünder Leben“ zu den führenden Gesundheitsmagazinen Österreichs. Gesundheitsbewussten Leserinnen und Lesern stehen zehn Mal jährlich die besten österreichischen Mediziner und Experten mit Ratschlägen zu den Themen „Gesundheit & Vitalität“, „Pflege & Schönheit“, „Essen & Genießen“ und „Wellness & Wohlbefinden“ zur Seite.

„Wir freuen uns mit dem am Gesundheitsmarkt etablierten Titel „Gesünder Leben“ unser Produktportfolio zu erweitern. Unser Anspruch ist die Weiterentwicklung des Magazins, aber auch der weitere Ausbau unserer Aktivitäten im Gesundheitsbereich über alle Kanäle hinweg“, so Mag. Gerhard Valeskini, Geschäftsführer der Mediaprint.

Durch die Einbettung des Titels in die MediaPrint kann eine stabile Entwicklung und Kontinuität für das Magazin sichergestellt werden. Zusätzlich zur Printausgabe wird das Portal www.gesünderleben.at weiterentwickelt, um so die große Community der themeninteressierten ÖsterreicherInnen über beide Kanäle anzusprechen.

Die inhaltliche Verantwortung hat Karin Podolak übernommen, Leiterin von „Krone Gesund“. Die erste Ausgabe, die sie mit ihrem Team produziert, erscheint bereits am 5. Februar 2021. Die Werbevermarktung verantwortet mit Brigitte Entremont eine langjährige Mitarbeiterin von „Gesünder Leben“.

Das Magazin ist über alle etablierten Vertriebswege – Einzelhandel, Abo – erhältlich und liegt österreichweit in zahlreichen Arztpraxen auf.

Über Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlags Gesm.b.H

Die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG ist Österreichs größtes Printmedienhaus. 1988 als Zusammenschluss der Verlage Kronen Zeitung und KURIER gegründet, nimmt MediaPrint deren zeitungswirtschaftliche Belange in den Bereichen Anzeigen, Druck und Vertrieb mit rund 1.800 MitarbeiterInnen wahr. Die aktuelle ÖAK (Österreichische Auflagenkontrolle) - Studie 2020 bestätigt die Marktführerschaft der Kronen Zeitung, sowie dem KURIER auf Platz drei. Mit den von ihr vermarkteten starken Medienmarken bietet MediaPrint ein breites Portfolio an unterschiedlichsten Werbemöglichkeiten an. Weitere Informationen sind unter www.mediaprint.at abrufbar.

Quelle: MA 19/20, Basis national, Schwankungsbreite +/- 0,2 %; ÖAK 1.Hj. 2020

