Schnabl fordert Impfplattform auch für Niederösterreich

Umfassende Information zu Wirksamkeit der Impfstoffe

St. Pölten (OTS) - Er fordert, auch für Niederösterreich – wie bereits beispielsweise in Kärnten oder Wien – eine zentrale Plattform zu installieren, wo sich Menschen, die sich impfen lassen wollen, registrieren können. „Auch wenn die Impfungen in Niederösterreich dezentral über die ÄrztInnen erfolgen soll, brauchen wir, wie die anderen Bundesländer, ein geordnetes Anmeldesystem, damit diejenigen, die sich impfen lassen wollen, einen gesicherten Termin haben, an dem auch die notwendige Menge an Impfstoff vorhanden ist.“ Es müsse organisiert werden, dass die Menschen in der kürzest möglichen Zeit einen Termin bekommen, dass sie erinnert werden und nachfragen können. Diese Plattform, die eine Terminlogistik für das Impfen sicherstellen soll, sollte so bald wie möglich starten. Schnabl könne sich eine Kooperation mit dem Notruf 144 vorstellen, damit auch die Erreichbarkeit gewährleistet sei. Dafür müsse eine nur für diesen Zweck konzipierte Online-Plattform bestehen. Denn es sei zwingend nötig, dass alle Betroffenen die Möglichkeit haben, sich auch telefonisch anzumelden oder zu erkundigen.

Schnabl weist darauf hin, dass die SPÖ eine Sondersitzung des Nationalrats zum Impfchaos beantragt: Denn wichtig sei, dass die Menschen in die Test- und Impfstrategie unsers Landes Vertrauen haben und die Regierung mit einem klugen Plan vorgeht. Derzeit sehe es aber leider nicht danach aus – dabei sei die Impfung nicht nur wichtig für die Gesundheit der Menschen, sondern auch für die heimische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt.

Schnabl sei es auch ein wichtiges Anliegen, die Menschen über die Wirksamkeit der unterschiedlichen Impfstoffe zu informieren. Es kursierten in den Medien derart viele unterschiedliche Werte und Informationen, dass viele Menschen sehr verunsichert seien – das könne sich negativ auf die Impf-Moral auswirken.

