Show-Comeback des Jahres: TV-Hit "Ninja Warrior Austria" 2021 zurück auf PULS 4

2021 wird PULS 4 zum Show-Event-Sender Nummer 1 in Österreich: „The Masked Singer Austria", „2 Minuten 2 Millionen“ XXL und die Rückkehr des Action-Krachers „Ninja Warrior Austria“.

Wien (OTS) - PULS 4 sichert sich erneut die Exklusiv-Rechte an der internationalen Erfolgsshow „Nina Warrior“ für Österreich. Die erste Staffel verfolgten 2,6 Millionen ZuseherInnen*, für die Premiere des Show-Highlights erhält PULS 4 eine „Romy“ in der Kategorie "Beste Programmidee".

Nun kehrt die „stärkste Show der Welt“ zurück, produziert wird erstmals in der Steiermark. Profis, Amateure, aber auch Promis stellen sich dem härtesten Parcours Österreichs. Dabei sind Kraft, Ausdauer, Mut und Schnelligkeit gefragt um es am Ende ins Finale der besten Ninjas zu schaffen und den Mount Midoriyama zu bezwingen.

Die Castinganmeldung zur neuen Staffel startet am 6. Jänner 2021. Bewerben kann sich jeder und jede, die sich dieser einzigartigen Herausforderung stellen wollen. Bei der ersten Staffel gingen mehr als 2000 Bewerbungen ein – davon konnten sich 200 für die Show qualifizieren.

Die Produktion findet im Sommer in Österreich statt. Nähere Infos gibt es unter puls4.com/ninja-warrior

PULS 4 Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz: „Mit der Rückkehr von Ninja Warrior Austria setzen wir ein weiteres Show-Highlight in unserem Programmjahr 2021. Gerade diese Show ist für uns etwas Besonderes, weil sie zwei Dinge verbindet, die in Österreich immer für Leidenschaft und Emotion sorgen – Spitzensport und Unterhaltung.“

Entertainment-Feuerwerk zum Jahresbeginn auf PULS 4: Immer dienstags zeigt die heimische Start-Up-Szene um 20:15 Uhr bei „2 Minuten 2 Millionen“, wie viel Innovations- und Gründergeist in ihr steckt. Sportliches Unterhaltungsprogramm bietet PULS 4 bereits ab 25. Jänner, wenn TV-Koch Alexander Kumptner in der Primetime mit dem Team Österreich bei „CATCH! Der Europameisterschaft im Fangen!“ gegen Deutschland, England und die Schweiz antritt. Weiter geht es am 1. Februar um 20:15 Uhr auf PULS 4, wenn Team Europa unter Kapitän Luke Mockridge im „Kampf der Kontinente“ im Fangen-Spiel gegen Afrika, Asien und Amerika rittert.

*WSK, inkl. WH

Rückfragen & Kontakt:

Cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com