Wirtschaftsbund ad Cola-Schnedlitz: Genug der Verunsicherung

Wien (OTS) - „Während die Regierung an der Bewältigung der Coronakrise arbeitet und alles versucht, ein normales Leben für die Bevölkerung zu ermöglichen, sticht besonders FPÖ-Generalsekretär und Testfeigling Schnedlitz als Verunsicherer und Blockierer hervor“, ärgert sich WB-Generalsekretär Kurt Egger über die heutige FPÖ-Aussendung von Schnedlitz zu Eintrittstestungen. „Schnedlitz hat schon im Dezember den Fremdschäm-Preis gewonnen, als er mit Cola einen Corona-Antigentests am Pult des Plenums zerstört hat und damit dessen Nutzlosigkeit beweisen wollte. Eine Lachnummer - stünden nicht Menschenleben auf dem Spiel. Die FPÖ hat bisher mehr zur Verschärfung der Krise beigetragen als zur Bewältigung. Angesichts dieser Tatsache appelliere ich an Schnedlitz, die Krisenbewältigung und ihrer Kommentierung anderen zu überlassen und zumindest die Bevölkerung nicht weiter zu verunsichern. Die FPÖ kann ja während der Pandemie endlich klären, ob jetzt Kickl oder Hofer das Ruder in der Hand hat“, so Egger abschließend.



