Wölbitsch/Jungnickel ad Gebührenerhöhung: Stadtrat Hanke auf Brauner-Kurs?

Déjà-vu bei Schanigartentarifen – Bremsklötze für Gastronomie-Betriebe – Kursänderung in der Wirtschaftspolitik dringend notwendig

Wien (OTS) - „Das erste Ergebnis der rot-roten Arbeitsgruppe steht offenbar fest: die Tarife bei auslaufenden Schanigärten werden angehoben“, kommentieren Klubobmann Markus Wölbitsch und Stadträtin Isabelle Jungnickel einen Bericht in der heutigen Kronen Zeitung. "Wenn „im Moment“ keine Erhöhung der Gebühren vorgesehen ist, weiß jeder Rathaus-Insider, was damit gemeint ist. Das ist kein Dementi, sondern ein offenes Schuldeingeständnis“, so die beiden ÖVP-Politiker.

Markus Wölbitsch: „Nach den Gemeinderatswahlen 2015 wurden die Schanigartentarife durch Renate Brauner massiv erhöht, jetzt droht offenbar ein Déjà-vu. Wer eine Kursänderung durch den Eintritt der Neos in die Stadtregierung erhofft hat, wird einmal mehr enttäuscht. Im Wahlkampf sind die Pinken noch mit dem Versprechen angetreten, die Gebühren für die Unternehmen zu senken. Davon ist jetzt keine Rede mehr.“

„Gerade die von der Corona-Pandemie massiv getroffenen Branchen müssen jetzt von der Stadtregierung unterstützt werden. Die Vorschläge der neuen Volkspartei Wien liegen am Tisch: angefangen von einer Abschaffung der U-Bahn-Steuer über das Aussetzen der Gebrauchsabgaben bis hin zur Abschaffung des Valorisierungsgesetzes“, so Stadträtin Jungnickel weiter.

Wölbitsch und Jungnickel abschließend: „Mit einer dunkelroten Wirtschaftspolitik wird Wien den laut OECD 131. Platz beim BIP/Kopf unter den weltweiten Metropolregionen wohl nicht halten können und weiter am Pannenstreifen verharren. Wir brauchen Entlastung statt Belastung, damit Wien bei Wachstum und Beschäftigung wieder auf die Überholspur kommt. Wir brauchen mehr Türkis für Wien!“

