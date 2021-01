Klassikfestival-Programm 2021 der Haydnregion Niederösterreich

30 Veranstaltungen an 14 Standorten in elf Gemeinden

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem ursprünglich für 9. Jänner geplanten Konzert des „Echo-Klassik“-Preisträgers Yury Revich eröffnet das Klassikfestival Haydnregion Niederösterreich am 6. März in der Kulturfabrik Hainburg die Saison 2021. Unter dem Motto „Haydn verzaubert!‟ präsentiert die Haydnregion Niederösterreich, ein Projekt der Abteilung Kunst und Kultur beim Amt der NÖ Landesregierung in Kooperation mit dem Römerland Carnuntum, in Folge bis 12. Dezember ein durch Joseph und Michael Haydn inspiriertes Programm mit insgesamt 30 Veranstaltungen an 14 Standorten in elf Gemeinden des Bezirkes Bruck an der Leitha.

Festival-Höhepunkte sind neben dem Eröffnungskonzert „Von Haydn bis Strauss“ am 6. März u. a. ein Konzertprogramm mit Opernarien, interpretiert von der israelischen Sopranistin Chen Reiss und dem Originalklangensemble Barucco am 4. Juni auf Schloss Petronell-Carnuntum, der 3. Internationale Haydn-Wettbewerb für klassisches Lied und Arie unter dem Juryvorsitz von Angelika Kirchschlager ab 21. Mai auf Schloss Rohrau sowie ein Michael-Haydn-Festkonzert mit Ernst Schlader und der Salzburger Hofmusik unter Wolfgang Danzmayr am 11. September auf Schloss Petronell-Carnuntum.

Orchesterkonzerte, Kammermusik, musikalisch umrahmte Festgottesdienste, Crossover-Projekte, die Musikvermittlungsprogramme „Haydnspaß mit Kasperle“ des Mödlinger Puppentheaters und „Das Leben ist ein Traum“ des Beat Poetry Club, Kinderkonzerte bzw. –workshops und nicht zuletzt Arnold Mettnitzers „Rohrauer Podiumsgespräche“ mit prominenten Gesprächspartnern wie Helga Rabl-Stadler, Franz Fischler und Johannes Huber komplettieren den Veranstaltungsreigen.

Mitwirkende sind neben Yury Revich u. a. Vahid Khadem-Missagh, Christian Altenburger, Meesun Hong-Coleman und Klara Flieder an der Geige, die Cellisten Christophe Pantillon und Patrick Demenga, der Kontrabassist Georg Breinschmid, der Barockklarinettist Ernst Schlader und das Pianisten-Brüderpaar Anton und Daniel Gerzenberg. Gesangssolisten sind neben Chen Reiss auch Daniela Fally, Paul Armin Edelmann und der Bariton Neven Crnic, Gewinner des Internationalen Haydn-Gesangswettbewerbes 2019, zu den mitwirkenden Musikformationen zählen neben Barucco u. a. die Salzburger Hofmusik, die Wiener Kammersymphonie, das Trio Artio, das Solistenensemble der Haydn Philharmonie und die Neuen Wiener Concert Schrammeln.

„Die Mitwirkung international gefragter Interpreten und Interpretinnen sowie heimischer Nachwuchstalente kennzeichnet die Programmgestaltung ebenso wie der Wunsch, die zahlreichen stimmungsvollen Konzertlocations der Region zu präsentieren. Wir wollen dazu anregen, sich auf eine Entdeckungsreise zu den Schönheiten der Region zu begeben und sich dabei von der Magie der Musik der Brüder Haydn verzaubern zu lassen“, meint dazu Michael Linsbauer, künstlerischer Leiter der Haydnregion Niederösterreich.

Alle Veranstaltungen nach derzeitigem Stand; nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten bei der Haydnregion Niederösterreich unter 02164/22 68, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

