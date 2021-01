Verlautbarung Klassenlotterie

Wien (OTS) - Sehr geehrte Medienvertreter und Medienvertreterinnen, die Österreichischen Lotterien werden den Versand der Ziehungsergebnisse im Jänner des nächsten Jahres auf E-Mail-Direktversand umstellen. Wenn Sie dieses Service für Medienvertreter auch in Zukunft nutzen wollen, ist eine kurze Bestätigung unter ziehungsergebnisse @ lotterien.at unter Bekanntgabe jener E-Mail-Adresse erforderlich, an die Sie die Ziehungsergebnisse geschickt bekommen wollen. Vielen Dank.

In der 3. Klasse der 191. Klassenlotterie wurden am 4. Jänner 2021 Gewinne in Höhe von 1.480.000 Euro – verteilt auf 259 Gewinnlose – ausgespielt, davon gewinnt

1 Million Euro Los Nr.: 068.954 100.000 Euro Los Nr.: 177.025

Klassenlotterie Superklasse:

29. Dezember 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 240.237 30. Dezember 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 116.973 31. Dezember 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 236.162 01. Jänner 2021: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 050.570 02. Jänner 2021: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 237.316 03. Jänner 2021: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 209.944 04. Jänner 2021: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 050.192

(Ohne Gewähr)

