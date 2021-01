Burj Khalifa und die Downtown Dubai läuten das Jahr 2021 mit einer spektakulären Silvesterfeier ein

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Emaar feiert Zusammengehörigkeit mit Neujahrsbotschaften aus aller Welt, die auf dem Burj Khalifa zu sehen sind

Emaar, der Bauherr des Burj Khalifa, hat die Silvesternacht mit einem spektakulären Feuerwerk, Animationen, Licht und Laser gefeiert, um das Jahr 2021 einzuläuten. Das schillernde Schauspiel stand unter dem Motto "Zusammengehörigkeit", zelebrierte die Erfolge und Errungenschaften der VAE und würdigte die Fronthelden von 2020.

Das atemberaubende Feuerwerk, das perfekt auf die Show an der Fassade des Burj Khalifa abgestimmt war, wurde von funkelnden Lichtern und Laser begleitet, die alle synchron zur The Dubai Fountain-Show liefen und die Zuschauer online und offline weltweit in ihren Bann zogen.

Der Gründer von Emaar Mohamed Alabbar erklärte zu der spektakulären Silvesternacht in Downtown Dubai: "Emaar ist stolz darauf, Events von Weltklasse zu veranstalten, und dieses Jahr war trotz der Herausforderungen, mit denen wir als globale Gemeinschaft zu kämpfen hatten, nicht anders. Mit einem Thema, das Zusammengehörigkeit betonte und den Helden des Jahres 2020 Tribut zollte, sandten wir eine Hoffnungsbotschaft an Menschen auf der ganzen Welt. Im Sinne der mutigen und weisen Führung der VAE werden wir weiterhin ihrem Beispiel folgen und dem Jahr 2021 mit Optimismus und Vorfreude entgegensehen."

Als Premiere bei Emaar ließ der Burj Khalifa Zuschauer an den Silvesterfeiern auf der ganzen Welt teilhaben und lud das internationale Publikum ein, durch eine Partnerschaft mit Zoom und Live-Streams auf YouTube und anderen Social-Media-Kanälen virtuell mitzufeiern.

Emaar und die Regierungsbehörden hatten bei der Ausrichtung einer Großveranstaltung während einer Pandemie große Herausforderungen zu bewältigen. Mit ihren weitreichenden Desinfektionsmaßnahmen und innovativen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Silvestergäste war die reibungslose Veranstaltung ein Beispiel großartiger Teamarbeit. Der Erfolg der Nacht wäre ohne die Unterstützung der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, der Behörden von Dubai, des Obersten Komitees für das COVID-19-Krisenmanagement, der Polizei von Dubai, aller Mitglieder des Sicherheitsausschusses der Veranstaltung, der Auftragnehmer, Lieferanten und Freiwilligen von Emaar sowie des Emaar-Teams nicht möglich gewesen.

Das Event kann online auf den Social-Media-Kanälen von Emaar nachverfolgt werden. Bis zum 7. Januar wird der Burj Khalifa jeden Abend Emaar NYE 2021 zeigen und bis zum 31. März eine neue Licht- und Lasershow präsentieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393737/Emaar_New_Years_Eve_2021.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=AViJKJhgr_Q

Rückfragen & Kontakt:

Zusätzliche Informationen erhalten Sie bei: Neil Halligan

JES Media

emaar @ jesmedia.ae

+971 56 339 8791