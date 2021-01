ORF III am Montag: Auftakt zum viertägigen „Erbe Österreich“-Schwerpunkt über Habsburger und ihre Beziehung zu Wien

Premiere für „Habsburgs Ringstraßenbarone“, „Habsburgs Adel“-Doppel und „Sisi, Schratt & Sacher“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet nach einer kurzen Weihnachtspause am Montag, dem 4. Jänner 2021, wieder mit „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) und den wichtigsten Nachrichten in den Tag. Außerdem startet ein viertägiger „Erbe Österreich“-Schwerpunkt (4. bis 7. Jänner), bei dem die Welt der Habsburger und deren Beziehung zu Wien im Vordergrund stehen. Tagsüber warten sieben „Erbe Österreich“-Produktionen, beginnend mit „Vieler Herren Häuser: Das Bundeskanzleramt“ um 13.15 Uhr.

Im Hauptabend taucht der neue „Erbe Österreich“-Dokuvierteiler mit „Habsburgs Ringstraßenbarone“ von Burkhard Stanzer und Susanne Pleisnitzer in ein glanzvolles Kapitel der Wiener Geschichte ein. Familien unermesslichen Reichtums kauften sich hier ihren Platz an der Sonne. Ihre Palais zeugten von dem Selbstbewusstsein dieser Noblesse. In dieser Neuproduktion führt Friedrich von Thun durch die Geschichte dieser Familien, die das Gesicht der Stadt für immer verändert haben. Woher kamen sie? Wie hatten sie ihren Reichtum erwirtschaftet? Und was machte sie für die Habsburger so attraktiv? Im ersten Teil dreht sich alles um „Die Exoten von der Levante“ (20.15 Uhr), denn Ephrussi, Dumba und Baltazzi stammten alle von der sogenannten „Levanteküste“ am östlichen Mittelmeer und häuften dort als Getreideexporteure große Vermögen an. In der Kaiserstadt Wien wollten sie ihr Geld in Einfluss und Macht ummünzen.

Danach zeigt „Erbe Österreich“ zwei Folgen von „Habsburgs Adel“ über „Die Esterházys“ (21.05 Uhr) und „Die Liechtensteins“ (21.55 Uhr). Außerdem beleuchtet „Erbe Österreich“ zum Abschluss des Abends „Sisi, Schratt & Sacher: Wiens glamouröse Frauen“ (22.45 Uhr).

