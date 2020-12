Hoymiles bringt S-Miles Cloud auf den Markt, neue leistungsstarke Echtzeit-Überwachungsplattform für Solarkraftwerke für mobile Apps und Browser

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hoymiles Power Electronics Inc. ("Hoymiles"), ein führender Hersteller von Mikrowechselrichtern, hat vor kurzem die brandneue S-Miles Cloud-Plattform zur visualisierten Überwachung von Solaranlagen vorgestellt. Schlüsselfeldgeräte können an die S-Miles Cloud Platform angeschlossen werden. Mit den IoT-unterstützten Datenerfassungsgeräten kann die Plattform die Output-Effektivität von Arrays verfolgen, Status-Updates zu einzelnen Modulen bereitstellen und Fehlfunktionen melden.

"Unsere neue und verbesserte Version der Monitoring-Plattform steht im Einklang mit Hoymiles' Mission, elektrische Energie 'intelligenter' zu machen, die Cloud-Datenverarbeitungsfunktionen zu verbessern und die Reaktionszeit von Edge-Computing-Gateways zu verlängern. Durch die Bereitstellung einer breiten Palette von intelligenten Überwachungs-, Betriebs- und Wartungsfunktionen können wir unseren Kunden mehr Wert bieten, und das ist unser Hauptaugenmerk", sagte Zhao Yi, Deputy General Manager und R&D Center Director von Hoymiles.

Als mobile App oder über einen Webbrowser erreichbar, bietet die S-Miles Cloud Platform ein leistungsstarkes und einfach zu bedienendes Portal zur effektiven Wartung von Solarkraftwerken. Durch den benutzerfreundlichen Installationsprozess kann die Integration der Plattform in ein bestehendes Array schnell und einfach erfolgen. Die neu aktualisierte Plattform verfügt über eine saubere und einfache Dashboard-Schnittstelle, die mit Blick auf die Endnutzer für klarere visuelle Datenanzeigen und zusätzliche Optionen für eine eingehende Analyse konzipiert wurde. Das Upgrade enthält auch eine Echtzeit-Fortschritts-Tracking-Funktion für Hardware-Updates, die eine Fortschrittsanzeige anzeigt und detaillierte Erklärungen für auftretende Fehler liefert.

Unterstützt wird die verbesserte Endbenutzer-Anzeige durch eine optimierte technische Struktur, die Daten sammelt, analysiert und verteilt. Die aktualisierte S-Miles Cloud-Plattform kann nun synchronisierte Datenanalysen anbieten, und zwar als Cloud-Die Datenverarbeitung erfolgt über eine parallele Rechnerarchitektur, die eine optimale Nutzung aller CPUs innerhalb des Clusters ermöglicht und eine offene Programmierschnittstelle für plattformübergreifende Kommunikation unterstützt, Datenaustausch und Remote-Betrieb über TCP-Socket-Verbindung. Die Plattform ist auch kompatibel mit Hoymiles' neuestem und modernstem Hardware-Angebot der DTU-Pro, DTU-Lite und neuen Sub-1G Version Mikrowechselrichter.

Durch die Standardisierung von Daten über ein Kraftwerk hinweg können Betreiber genauere datengesteuerte Entscheidungen über den Betrieb vor Ort treffen, die eine optimierte Energieleistung ermöglichen. Die neue S-Miles Cloud Platform liefert nicht nur genaue und zeitnahe Statusberichte, sondern enthält auch neue Indikatoren zur Anzeige selbst erzeugter Energieinputs und -outputs für die Solarstation, um den Gesamtstatus der Stromerzeugung besser abzubilden.

Informationen zu Hoymiles:

Hoymiles wurde 2012 gegründet und ist ein führender Hersteller von Mikrowechselrichtern, der MLPE (Module-Level Power Electronics)-Lösungen für globale Solaranleger und Endanwender anbietet. Die Mikrowechselrichter von Hoymiles (4 in 1 Einheit und 2 in 1 Einheit) sind für ihre Technologie anerkannt und zählen durch den CEC-gewichteten Effizienztest der CSA-Gruppe für drei aufeinanderfolgende Jahre zu den weltweit führenden Mikrowechselrichtern. Derzeit werden die Mikrowechselrichter von Hoymiles in großzügigen gewerblichen und inländischen Dachinstallationen in verschiedenen Ländern und Regionen eingesetzt, darunter Amerika, Europa und Asien.

