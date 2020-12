SPAR-Stickermania auf Schnitzeljagd in Österreich

So schön ist Österreich

Salzburg (OTS) - Unter dem Motto „So schön ist Österreich“ startet SPAR mit der bereits zwölften Auflage der erfolgreichen Stickermania in das neue Jahr. Oskar und Bo bleiben dieses Jahr daheim in Österreich und nehmen Jung und Alt auf eine spannende Schnitzeljagd quer durch das Land mit. Neben dem bekannten Sammelspaß gibt es in diesem Jahr auch vier eigens entwickelte Kartenspiele, solange der Vorrat reicht. Ein Teil des Erlöses von Stickermania geht auch heuer wieder an den Verein „Rettet das Kind“.



Huch, was macht denn ein Schnitzel in einem Pizzakarton? Im fünften Abenteuer von Oskar und Bo finden die Beiden in dem Karton gleich den ersten von zahlreichen weiteren Hinweisen für ihre spannende Schnitzeljagd. Quer durch ganz Österreich führt die Entdeckungsreise. Die beiden kleinen Helden entdecken dabei die Schönheit und Vielfalt des Landes und letzten Endes ist es auch der Beginn einer neuen Freundschaft.



Immer der Nase nach: Sammelspaß für die ganze Familie

Wie gewohnt ist die mittlerweile zwölfte Auflage von SPAR-Stickermania mehr als nur das Einkleben von Stickern: Sie ist als Reisetagebuch von Oskar und Bo gestaltet und spricht mehrere Sinne an. Die Sticker zeigen die Erinnerungsfotos der Beiden und in diesem Jahr gibt es zusätzlich auch zwölf Duft-Sticker. Und so heißt es für alle Stickermaniafans und Schnitzeljäger: Immer der Nase nach. Aber wie duftet der Mariazeller Advent und was erleben Oskar und Bo an der Steirischen Apfelstraße? Und wer kennt eigentlich den Geruch des Clusius-Enzians, der Oskar und Bo in die Nase steigt?



Für Österreich-Fans: Erstmals Stickermania Kartenspiele

Bei der Recherche zum aktuellen Stickermania-Album wurde schnell klar, dass die Schönheit Österreichs nicht auf 200 Sticker und in ein Buch passt. Zudem konnte man beobachten, dass gerade in Lock-Down-Zeiten gerne zu Karten- oder auch Brettspielen gegriffen wurde. So entstand bei SPAR die Idee in diesem Jahr vier Stickermania-Kartenspiele in der limitierten Österreich-Edition zusätzlich zu gestalten. Mit 2. Jänner sind die vier Kartenspiele (Quartett, Mau Mau, Trumpf und Quiz) bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt erhältlich, solange der Vorrat reicht. Die Kartenspiele sind für verschiedene Altersgruppen konzipiert und auf den Spielkarten werden weitere heimische Bildmotive (Tiere, Pflanzen, Landschaften, Bauwerke u.v.m.) dargestellt.



Teil des Erlöses geht an „Rettet das Kind“

Zu einem Einkauf von 10 Euro erhalten SPAR-Kundinnen und -Kunden ab sofort kostenlos ein grünes Sticker-Briefchen. Pro Einkauf werden maximal zehn Briefchen gratis ausgegeben. Blaue Sticker-Briefchen mit je fünf Sticker können für 0,50 Euro pro Stück direkt an der Kassa gekauft werden. Wie in den letzten Jahren wird ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf an die Organisation „Rettet das Kind“ gespendet, deren Arbeit SPAR sehr am Herzen liegt: Der Verein „Rettet das Kind“ unterstützt Kinder und Familien in Not. Weitere Informationen unter www.spar.at.

