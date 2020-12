„Orientierung“: Kraft der Frauen – Österreichische Dreikönigsaktion auf drei Kontinenten

Am 3. Jänner um 12.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sandra Szabo präsentiert am Sonntag, dem 3. Jänner 2021, um 12.30 Uhr in ORF 2 die „Orientierung“-Spezialausgabe „Kraft der Frauen – Österreichische Dreikönigsaktion auf drei Kontinenten“:

Rund 85.000 österreichische Kinder und Jugendliche sind es Jahr für Jahr, die wertvolle Zeit ihrer Weihnachtsferien opfern, um als Sternsinger Geld für notleidende Menschen in aller Welt zu sammeln. Um mehr als 500 Projekte in Lateinamerika, Asien und Afrika geht es dabei, für die das Spendengeld aus Österreich nicht selten zum „Überlebenshelfer“ geworden ist. Das belegen Projekte von Partnerinnen und Partnern der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, die „Orientierung“-Teams in den vergangenen Jahren besucht haben: in Brasilien, in Kenia und in Nepal. In allen drei Fällen sind es selbstbewusste Frauen, die zum Garant für das Überleben von wichtigen Hilfsprojekten geworden sind, wie das auch aktuelle Skype-Interviews deutlich machen.

In Rio de Janeiro etwa. Jeden Tag verschwindet dort ein Kind: Mädchen und Buben als Opfer der Organhandel-Mafia oder im Bereich Kinderpornografie. Genau dagegen anzukämpfen hat sich die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Wal Ferrao zur Aufgabe gemacht. In Nairobi ist es die junge Sophie Otiende, die von ihrem eigenen Onkel als Sklavin gehalten wurde. Heute unterstützt sie minderjährige Opfer von Menschenhandel in Kenia. Und in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, setzt sich Menuka Thapa dafür ein, Frauen Wege aus der Prostitution aufzuzeigen und ihnen mit Kursen dabei zu helfen, sich ein neues Leben als Schneiderin oder Kosmetikerin aufzubauen.

Bericht: Gundi Lamprecht, Mitarbeit: Caroline Haidacher, Sandra Szabo.

