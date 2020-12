3 Hauben und 15 Punkte von Gault Millau

Das Romantik Hotel im Weissen Rössl konnte erneut einen Erfolg für sich sichern.

St. Wolfgang (OTS) - Seit 03. Dezember 2020, ist klar, das Weisse Rössl am Wolfgangsee hat es geschafft. Im Restaurantführer Gault Millau 2021 wird das Romantik Restaurant Kaiserterrasse hoch gelobt. Küchenchef Hermann Poll ist es erneut gelungen, gemeinsam mit seinem Küchenteam 3 Hauben und 15 Punkte zu erzielen. Poll zeigt sich unfassbar stolz und freut sich sehr über das gute Ergebnis. Vor etwa vier Jahren übergab ihm Haubenkoch Peter Dengg das Küchen-Zepter. Seither verpasst der Hannoveraner der Küche im Romantik Restaurant Kaiserterrasse seine ganz eigene Handschrift. Traditionell österreichische Gerichte interpretiert er frisch und kreativ. So werden etwa die Rösslinge (Saiblinge) aus der eigenen Fischzucht mit regionalem Gin gebeizt.

Regionalität & Genuss

Großen Wert legt Hermann Poll vor allem auf die regionale Herkunft der Produkte, denn jeder der bei ihm speist, soll höchste Qualität genießen. Die Eier und das Fleisch stammen vom Bauern im Ort, die Fische aus der eigenen Zucht und Obst und Gemüse von lokalen Lieferanten. Poll ist nicht nur begnadeter Koch, sondern hat auch das Patisserie-Handwerk von der Pike auf gelernt. Gerhard Spreitzer war ihm ein guter Lehrmeister. „Für mich ist es außerordentlich bereichernd und inspirierend in beiden Bereichen zu Hause zu sein. Hier ergeben sich spannende Möglichkeiten neuer Geschmackskompositionen“, so Poll. Auch Rösslwirtin Gudrun Peter ist über die sensationelle Bewertung von Gault-Millau hoch erfreut: „wir sind voller Dankbarkeit, so einen talentierten jungen Küchenchef bei uns im Haus zu haben.“ Auch für Nachwuchs ist im Weissen Rössl gesorgt – immer wieder werden Lehrlinge in verschiedenen Bereichen ausgebildet.

Das Weisse Rössl öffnet umbaubedingt wieder am 1.4.2021. Ab diesem Zeitpunkt sind auch wieder Reservierungen im Romantik Restaurant Kaiserterrasse möglich.

