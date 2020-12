EANS-Stimmrechte: Josef Manner & Comp. AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Überblick

1. Emittent: Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

_________________________________________________________________________ |____Vorname____|____Name/Nachname____|________Sitz_________|____Staat____| |Albin__________|Hahn_________________|_____________________|_____________| |Johannes_______|Hock_________________|_____________________|_____________| |Marcus_________|Spiegelfeld__________|_____________________|_____________| |_______________|Privatstiftung_Manner|Wien_________________|Österreich___|

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 23.12.2020

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 88,46 % | 6,11 % | 94,56 % | 1 890 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 88,41 % | | | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000728209|_______________|______1_671_800|_______________|________88,46_%| |_Subsumme_A_|___________1_671_800___________|____________88,46_%____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die| Prozentanteil | | Instruments |Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden|der Stimmrechte| |_________________|_____________|______________|____können_____|_______________| |Aktienkaufvertrag|kA___________|kA____________|________115_452|_________6,11_%| |_________________|_____________|_Subsumme_B.1_|________115_452|_________6,11_%|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|______________|____________|____________|_____(%)_____|_____________| |____1____|Albin_Hahn____|____________|____________|_____________|_____________| |____2____|Johannes_Hock_|____________|____________|_____________|_____________| | 3 |Marcus | | | | | |_________|Spiegelfeld___|____________|____________|_____________|_____________| | 4 |Privatstiftung| 1,2,3 | 42,56 %| 6,11 %| 48,67 %| |_________|Manner________|____________|____________|_____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:

Am 23.12.2020 hat die Privatstiftung Manner einen Aktienkaufvertrag mit ÖZW Österreichische Zuckerwaren GmbH über den Erwerb von 115.452 Aktien an der Josef Manner & Comp AG abgeschlossen. Der Kaufvertrag ist mit der Zahlung des Kaufpreises aufschiebend bedingt, wobei ein Zahlungsziel von 40 Werktagen ab Unterfertigung des Kaufvertrages vereinbart ist. Die kaufgegenständlichen Aktien werden nicht Teil des sogenannten Manner-Syndikats.

Hinsichtlich des Manner-Syndikats (1.670.870 Aktien = 88,41%), das sich in seiner Zusammensetzung nicht verändert hat, wird auf die Beteiligungsmeldung vom 2.11.2017 verwiesen. 219.130 Aktien (= 11,59%) sind nicht syndiziert. Die Privatstiftung Manner hält daher weiterhin 803.458 Aktien (=42,51%), die Teil des Manner-Syndikats sind. Darüber hinaus hält die Privatstiftung bereits 990 (=0,05%)nicht syndizierte Aktien. In Summe sind dies 804.448 Aktien (= 42,56%). Mit aufschiebend bedingtem Kauf kommen neu hinzu 115.452 nicht syndizierte Aktien (= 6,11%). Dies resultiert in Zukunft in 803.458 syndizierter Aktien (=42,51) und 116.442 nicht syndizierter Aktien (=6,16%). In Summe damit 919.900 Aktien (= 48,67%).

Pia-Angelika Hahn (Ehefrau von Albin Hahn) hält 25 Stück nicht syndizierter Aktien. Es gibt jedoch keine abgestimmte Vorgehensweise mit der Privatstiftung Manner oder einem anderen Syndikatsmitglied.

CONVENIENCE TRANSLATION

On 23 December 2020, the Manner Privatstiftung entered into a share purchase agreement with ÖZW Österreichische Zuckerwaren GmbH regarding the acquisition of 115,452 shares in Josef Manner & Comp AG. The purchase agreement is subject to a condition precedent upon payment of the purchase price, whereby a payment term of 40 working days following the signing of the purchase agreement has been agreed upon. The shares subject to purchase will not become part of the so-called Manner Syndicate.

With regard to the Manner syndicate (=1.670.870 Shares = 88,41%), which has not changed in its composition, reference is made to the major holdings notification dated 2.11.2017.

Privatstiftung Manner therefore continues to hold 803,458 shares that are part of the Manner Syndicate. In addition, the Private Foundation already holds 990 non-syndicated shares. In future, with the new additional shares ( 115.452 shares = 6,11%), the Private Foundation will hold 803.458 shares (=42,51%) as part of the Manner Syndicate and 116.442 shares (= 6,16%) non syndicates shares. In total 919.900 shares (=48,67%).

