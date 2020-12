„DIE.NACHT“: Günther Mayr und Michaela Kirchgasser bei „Willkommen Österreich“

Am 29. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Die besinnliche Weihnachtszeit liegt hinter uns, doch Grissemann hat dieses Jahr nicht alle Geschenke am Heiligen Abend bekommen. Während für ihn und Stermann die Sendung am Dienstag, dem 29. Dezember 2020, um 22.05 Uhr in ORF 1 weich gebettet beginnt, bringt der neue Studiomieter die winterliche Kälte ins „Willkommen-Österreich“-Studio mit. Und auch der Sekt für den Jahreswechsel ist bereits gekühlt.

Cool ist auch der Auftritt von Günther Mayr. Der Leiter der ORF-Wissenschaftsredaktion hat in den vergangenen Monaten als messerscharfer Analyst der Corona-Pandemie geglänzt. Als passionierter Hobby-Saxofonist lässt er mit einer Kostprobe seines musikalischen Könnens die letzte „Willkommen-Österreich“-Ausgabe des Covid-Jahres ausklingen. Für Fans der leiseren Festivitäten haben Stermann und Grissemann hingegen Tipps für ein lautloses Silvester vorbereitet.

Silvester fad statt Silvesterpfad heißt es auch für den siegreich heimgekehrten Neo-„Dancing-Star“ Michaela Kirchgasser. Auch wenn sie die emotionale Zeit bei „Dancing Stars“ sehr genossen hat, findet die Skifahrerin es daheim doch am schönsten und tauscht die Tanz- wieder gegen die gewohnten Skischuhe ein. Maschek wirft außerdem einen Blick auf die europaweiten Silvestertraditionen, doch das letzte Wort des Jahres hat wie immer die Hausband Russkaja.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at