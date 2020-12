ASFINAG: A 2 Grenzübergang Arnoldstein nach Italien für Lkw ab 7,5 Tonnen gesperrt

Starke Schneefälle führen zu Fahrverbot in Italien

Kärnten (OTS) - Der Grenzübergang Arnoldstein auf der A 2 Südautobahn in Fahrtrichtung Italien wurde soeben für Lkw ab 7,5 Tonnen gesperrt. Grund dafür sind heftige Schneefälle auf der italienischen A 23. Die ASFINAG hat die Sperrinfo an sämtlichen relevanten Autobahn-Knotenpunkten direkt am Netz sowie in der ASFINAG-App UNTERWEGS veröffentlicht. Die Schwerfahrzeuge haben die Möglichkeit vor dem Grenzübergang am Zollplatz zu wenden und wieder retour auf die A 2 aufzufahren. Die Dauer der Sperre ist bis dato nicht bekannt.









Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at