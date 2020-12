„Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2020“: Fleischhacker begrüßt u. a. Gernot, Straßer, Vitásek und Seidl

Außerdem: „Was gibt es Neues? – Highlights 2020“ am 29. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Ein Pointenfeuerwerk vor Silvester erwartet das Publikum am Dienstag, dem 29. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1, wenn es bei Gerald Fleischhacker auch in diesem außergewöhnlichen Jahr wieder heißt „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2020“. Dazu hat Fleischhacker wieder Kolleginnen und Kollegen eingeladen, um mit ihnen diesem Jahr doch das eine oder andere Lächeln zu entlocken:

Und so kommentieren Viktor Gernot, Katharina Straßer, Antonia Stabinger, Andreas Vitásek, Gery Seidl, Alex Kristan und Gernot Kulis die innen- und außenpolitischen Versäumnisse, die chronikalen Wahnsinnigkeiten, den sportlichen Übereifer sowie die spärlichen kulturellen Höhepunkte mit Humor und Pointe.

Die „Highlights 2020“ der beliebten ORF-Ratecomedy „Was gibt es Neues?“ stehen dann um 23.15 Uhr auf dem Programm: Das ablaufende Jahr hat alle vor Herausforderungen gestellt. So auch Oliver Baier und seine Rateteams – aber auch ohne Livepublikum hat man seit dem Frühjahr versucht, jeden Freitag in gute Laune gepackte Info in die TV-Haushalte zu bringen. Und offenbar ist dies auch geglückt, wie der Rückblick auf die lustigsten Fragen und Antworten aus diesem Jahr beweist.

