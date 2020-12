Verlautbarung Klassenlotterie

Wien (OTS) - Sehr geehrte Medienvertreter und Medienvertreterinnen, die Österreichischen Lotterien werden den Versand der Ziehungsergebnisse im Jänner des nächsten Jahres auf E-Mail-Direktversand umstellen. Wenn Sie dieses Service für Medienvertreter auch in Zukunft nutzen wollen, ist eine kurze Bestätigung unter ziehungsergebnisse @ lotterien.at unter Bekanntgabe jener E-Mail-Adresse erforderlich, an die Sie die Ziehungsergebnisse geschickt bekommen wollen. Vielen Dank.

In der 2. Klasse der 191. Klassenlotterie wurden am 28. Dezember 2020 Gewinne in Höhe von 1.470.000 Euro – verteilt auf 258 Gewinnlose – ausgespielt, davon gewinnt

1 Million Euro Los Nr.: 190.509 100.000 Euro Los Nr.: 179.593

Klassenlotterie Superklasse:

22. Dezember 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 203.156 23. Dezember 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 041.965 24. Dezember 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 034.458 25. Dezember 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 213.790 26. Dezember 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 111.441 27. Dezember 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 078.807 28. Dezember 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 043.430

(Ohne Gewähr)

