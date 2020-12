Einladung zoom-Pressekonferenz 29.12., 10 Uhr (MEZ): Lansky, Ganzger & Partner gewinnt richtungsweisenden Rechtsstreit gegen EU-Rat.

Ehemaliger Premierminister der Ukraine Mykola Azarov nun völlig rehabilitiert: Sanktionenrecht der EU muss Menschenrechten entsprechen.

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 29.12.2020, 10.00 Uhr, findet eine zoom-Pressekonferenz zu dem kürzlich ergangenen abschließenden Urteil des Europäischen Gerichts in der Causa Sanktionsliste, Mykola Azarov gegen den Rat der Europäischen Union, statt.

Teilnehmer der Pressekonferenz sind

Mykola Azarov , ehemaliger Premierminister der Ukraine (2010 – 2014),

, ehemaliger Premierminister der Ukraine (2010 – 2014), Gabriel Lansky , Rechtsanwalt (Lansky, Ganzger & Partner),



, Rechtsanwalt (Lansky, Ganzger & Partner), Alexander Egger, Rechtsanwalt (Lansky, Ganzger und Partner).



Wir ersuchen um Voranmeldung zur Pressekonferenz via (formlosen) Mail an presse@lansky.at. Der zoom-Einwahllink wird anschließend am 28.12.2020 per Antwortmail versendet.

