„Thommy Ten & Amélie van Tass – The Clairvoyants: Zweifach zauberhaft“ am 28. Dezember in ORF 2

Illusionen und phantastische Momente mit den österreichischen Weltklasse-Magiern

Wien (OTS) - Die Weltmeister der Mentalmagie Thommy Ten und Amélie van Tass zählen zu den berühmtesten Magiern der Welt und werden in einem Atemzug mit David Copperfield und Siegfried & Roy genannt. Am Montag, dem 28. Dezember 2020, verzaubern sie in „Thommy Ten & Amélie van Tass – The Clairvoyants: Zweifach zauberhaft“ um 22.30 Uhr in ORF 2 das Publikum. In ihrer spektakulären Live-Show, die vor der Corona-Pandemie in der ausverkauften Wiener Stadthalle aufgezeichnet wurde, zieht das magische Duo das Publikum mit ihren unglaublichen Illusionen und unbegreiflichen mentalmagischen Momenten in ihren Bann – zu Gast ist auch Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky, der bei den beiden im wahrsten Sinne des Wortes beinahe seinen Kopf verliert.

Oscar der Zauberbranche, Weltmeistertitel, erfolgreichste Zaubershow am New Yorker Broadway, Aktionen wie die Vorhersage des Ergebnisses der Nationalratswahl, ausverkaufte Tourneen: Mit ihrer Show „Zweifach zauberhaft“ hat das Magierpaar den bisherigen Superlativen noch eins drauf gesetzt. Amélie van Tass stellt etwa ihre mentalmagischen Fähigkeiten im Wassertank, umringt von 2.000 Litern Wasser ohne Kontakt zur Außenwelt, unter Beweis. Thommy Ten präsentiert seine neuesten Illusionen und gibt Einblicke in die hohe Kunst des Zauberns. Und Mr. Koni Hundini, der Hund der beiden, feiert seine Bühnenpremiere.

