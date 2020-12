Die letzte Reise der Wiener Christbäume

Wien (OTS/RK) - Ganz offiziell geht die Weihnachtszeit erst mit Mariä Lichtmess am 2. Februar zu Ende. Die meisten Wiener Christbäume treten ihre letzte Reise aber bereits kurz nach Weihnachten an. Die ausgedienten Christbäume werden von der 48er an 546 eigens eingerichteten Sammelstellen gesammelt und in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering verwertet. Aus der gewonnenen Energie erzeugt Wien Energie Strom und Fernwärme für tausende Wiener Haushalte– die Christbäume sorgen also auch in ihrem „zweiten Leben“ noch einmal für Licht und Wärme in den Wiener Wohnzimmern. Manche Bäume dienen sogar als köstliches Futter für die Pinzgauer Ziegen auf der Deponie Rautenweg.

Über 750 Tonnen Christbäume werden energetisch verwertet

Im vergangenen Jahr wurden mehr als 170.000 Christbäume oder über 750 Tonnen zu den Christbaumsammelstellen im Wiener Stadtgebiet gebracht. Von hier aus starten die Bäume ihren Weg zum Brennholz. Die 48er bringt die abgeschmückten Christbäume in die Pfaffenau nach Simmering, eine der modernsten Müllverbrennungsanlagen Europas. Zusammen mit dem gemischten Hausmüll werden die Christbäume dort thermisch verwertet und so einem Zusatznutzen zugeführt: Die Energie, die bei der Verbrennung entsteht, nutzt Wien Energie zur Produktion von Strom und Wärme. Rund 1.900 Megawattstunden Energie kann aus dieser Menge Weihnachtsbäumen insgesamt herausgeholt werden. Umgerechnet können damit einen Monat lang etwa 1.000 Haushalte mit Strom und rund 2.500 Haushalte mit Fernwärme versorgt werden.

546 Christbaumsammelstellen sind bis 17. Jänner 2021 geöffnet

Ab 28. Dezember 2020 und bis zum 17. Jänner 2021 steht den Wienerinnen und Wienern das gewohnte Service der 48er zur Verfügung. Zusätzlich können die Christbäume ganzjährig auf den Wiener Mistplätzen abgegeben werden.

Wegweiser zur nächsten Sammelstelle

Die Informationen zu den Christbaumsammelstellen sind ab sofort im Online-Stadtplan (https://www.wien.gv.at/stadtplan/) der Stadt Wien und in der 48er-App abrufbar. Nähere Fragen werden auch gerne am Misttelefon (Tel. 01 - 546 48) beantwortet.

Und noch eine Bitte: Christbaumschmuck kann zum Großteil wiederverwendet werden und hat daher bei der Christbaumsammelstelle nichts verloren. Also ganz nach dem Motto „Kein Lametta! Wäre netter.“ sollten alle Schmuckstücke wie Haken, Lametta oder Glaskugeln unbedingt entfernt werden. Einige dieser sauberen Bäume dienen auch den Pinzgauer Ziegen auf der Deponie Rautenweg als Festmahl.

Über die Müllverbrennungsanlage Pfaffenau

Die Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering ist eine der modernsten Anlagen Europas. Bis zu 100 Müllfahrzeuge der 48er entleeren zwei Mal täglich ihren Inhalt in den Müllbunker. Pro Stunde werden 32 Tonnen Restmüll bei einer Mindesttemperatur von 850 Grad verbrannt. So werden hier jährlich insgesamt ca. 250.000 Tonnen Restmüll verwertet. Mit der daraus gewonnenen Energie versorgt Wien Energie rund 25.000 Haushalte mit sauberem Strom und rund 50.000 Haushalte mit umweltfreundlicher Fernwärme.

Informationen auch unter: https: //www.wien.gv.at/umwelt/ma48/sauberestadt/christbaumsammlung/index.html

