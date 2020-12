COVID-19: Wiener Impfstart am 27. Dezember 2020 um 12:30 Uhr

Start in der Klinik Favoriten mit Gesundheitsminister Anschober, Bürgermeister Ludwig und Gesundheitsstadtrat Hacker

Wien (OTS) - Der Start zu den Covid-19-Impfungen wird kommenden Sonntag in der Klinik Favoriten erfolgen. Geimpft wird das Personal der Covid-Station in der Klinik Favoriten. Die MitarbeiterInnen der 4. medizinischen Abteilung der Klinik Favoriten standen und stehen seit Beginn der Pandemie an vorderster Front im Kampf gegen die Viruserkrankung. Als hochexponiertes Personal wird es wie andere MitarbeiterInnen in Covid-Stationen in der ersten Phase des Impfplanes die Vakzine verabreicht bekommen. An dem Impftermin werden Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker teilnehmen.

Aufgrund der Sicherheits- und Hygienebestimmungen ist für diesen Medientermin eine Akkreditierung unbedingt erforderlich. Bitte melden Sie sich für den Impfstart in den COVID-Stationen unter der E-Mail-Adresse presse@gesundheitsverbund.at an. Während des Termins ist das Tragen einer FFP-2-Schutzmaske erforderlich. Es sind genügend FFP2-Masken vor Ort. Pro Medium können maximal ein(e) Redakteur/in und ein(e) Kamermann/frau an der Veranstaltung teilnehmen.

Im Anschluss an den Impftermin in der Klinik Favoriten wird mit der Impfung von BewohnerInnen des Pflegewohnhauses Leopoldau begonnen. Bürgermeister Michael Ludwig und Stadtrat Peter Hacker, werden an diesem Termin ebenfalls teilnehmen. Interessierte MedienvertreterInnen ist es möglich, diesen Impftermin zu fotografieren. Eine Akkreditierung für den Impfstart in den Wiener Pflegewohnhäusern ist ebenfalls unter der Adresse horst.harlacher@kwp.at erforderlich. Es sind genügend FFP2-Masken vor Ort.

Aufgrund der strengen Schutzbestimmungen und des geltenden Betretungsverbots von Pflegeeinrichtungen ist es leider nicht möglich, Foto- und Filmaufnahmen im Inneren des Hauses anzufertigen. Es besteht die Möglichkeit von außen, durch die Glasfront des Raumes, wo die Impfungen vorgenommen werden, zu fotografieren und zu filmen.

Termin 1: Start der COVID-Impfungen in den Wiener COVID-Stationen

Datum: Sonntag, 27. Dezember 2020

12:00 Uhr - Einlass für JournalistInnen

12:30 Uhr – Beginn der Impfungen

Ort: Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien

Akkreditierung unter: presse@gesundheitsverbund.at

Termin 2: Start der COVID-Impfungen in den Wiener Pflegewohnhäusern

Datum: Sonntag, 27. Dezember 2020

14:00 Uhr – Beginn der Impfungen

Ort: Haus Leopoldau, Kürschnergasse 10, 1210 Wien

Akkreditierung unter: horst.harlacher@kwp.at

