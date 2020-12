Heinisch-Hosek: Gratulation an Gutiérrez-Lobos

„Wichtige Wegbereiterin der Gendermedizin“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek gratuliert Karin Gutiérrez-Lobos zum Käthe-Leichter-Lebenswerkpreis sehr herzlich. „Gutiérrez-Lobos ist eine wichtige Wegbereiterin der Gendermedizin und hat für die feministische Perspektive im Bereich der Gesundheit und Psychiatrie gesorgt. Herzliche Gratulation zu diesem Preis“, so Heinisch-Hosek. Gutiérrez-Lobos war als Vizerektorin für Lehre, Gender & Diversity dafür verantwortlich, dass die MedUni Wien eine Vorreiterinnenrolle bei Frauengleichstellung an Österreichs Universitäten hatte. „Gutiérrez-Lobos ist eine Feministin, die mit großer Expertise geschlechterspezifische Missstände aufgezeigt hat“, so Heinisch-Hosek. *****

Ihre Biografie ist eine beeindruckende Dokumentation darüber, was Frauen alles schaffen können. „Sie ist Top-Medizinerin, anerkannte Expertin, die unermüdlich für die Förderung von Frauen und ihre Karrieren kämpft“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. „Der Käthe-Leichter-Lebenswerk-Preis ist mehr als verdient und ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für das Engagement von Gutiérrez-Lobos für Frauen.“ Als Radiodoktorin konnte sie einem breiten Publikum medizinisches Fachwissen und komplexe Zusammenhänge verständlich machen (Schluss) rm/ls

