Noch keine Öffnung des Skigebiet Stuhleck am 24. Dezember.

Spital am Semmering (Stmk) (OTS) - Im Bewusstsein, dass Skigebiete derzeit im Fokus der Öffentlichkeit stehen und deshalb die Anforderungen für einen sicheren Betrieb zu Recht hoch sind, wird derzeit noch mit Hochdruck an der Umsetzung aller Vorgaben gearbeitet. Die Erfüllung all dieser Maßnahmen haben für das Skigebiet Stuhleck oberste Priorität.

Sobald der Saisonstart fixiert werden kann, wird dies auf www.stuhleck.com kommuniziert.

