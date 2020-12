Wiener Linien virtuell: Infotainment & Fun auf der brandneuen Erlebnisplattform "Öffiversum"

Wiener Linien setzen auf Digitalisierung und machen ihr Unternehmen virtuell erlebbar

Wien (OTS) - Corona hat unser Leben ordentlich durcheinandergebracht – soziale Distanz, keine Treffen, keine Veranstaltungen – der beliebte Tramwaytag wurde abgesagt, das Verkehrsmuseum Remise und das U2xU5 Infocenter müssen geschlossen bleiben. Die Wiener Linien machten aus der Not eine Tugend und starteten umgehend Planungen, um zumindest virtuell erlebbar zu bleiben. Heute wird mit den ersten beiden Themenwelten “U2xU5“ und "Greener Linien" der 1. Teil der Wiener Linien-Erlebnisplattfom “Öffiversum“ gelauncht. Die neue Online-Plattform gibt künftig auf eine völlig neue Art und Weise Einblicke ins Herz der Verkehrsbetriebe. Fans von Jung bis Alt erwarten interaktive Spiele, interessante Videos und jede Menge Öffi-Facts. Mit der neuen Plattform sind die Wiener Linien Trendsetter im Bereich Digitalisierung und Gamification.



Gamification: Bau deine eigene U-Bahn



Infotainment spielt auf der neuen Erlebnisplattform Öffiversum eine große Rolle. Um Infos und Entertainment perfekt zu verbinden werden in den kommenden Wochen laufend neue Erlebniswelten freigeschalten. Die erste Welt ist bereits online und befasst sich mit dem wichtigsten Wiener Klimaschutzprojekt der nächsten Jahre: dem U-Bahnbau U2xU5. Wer wollte nicht immer schon eine U-Bahn vor der eigenen Haustür? Mit einem eigenen Spiel kann man sich als U-Bahnbau Ingenieur versuchen und sein Projekt bewerten lassen. Dabei müssen Budget, Umwelt und weitere wichtige Faktoren berücksichtigt werden. So wird ein richtig realistischer U-Bahn-Bau im Spiel ermöglicht. Wer seine Öffi-Liebe dabei entdeckt, der findet im Anschluss auch interessante Facts zu echten offenen Jobs bei den Wiener Linien. Damit positioniert sich Wiens größtes Klimaschutzunternehmen einmal mehr als coole Arbeitgeberin.



Öffiversum wächst laufend – weitere Erlebniswelten in Umsetzung



„Die Wiener Linien sind die klimafreundliche Verkehrslösung der Zukunft. Digitalisierung und Innovationen beschäftigen uns in allen Bereichen, egal ob beim U-Bahn-Bau, Echtzeit-Fahrgastinfo in den neuen Haltestellen oder mit Augmented Reality Brillen in der Ausbildung und beim 3D-Druck für Ersatzteile. Im Öffiversum vereinen wir alle spannenden Projekte und bieten einen komplett neuen Zugang zu den Themen, die uns bewegen. Regelmäßig vorbei schauen lohnt sich, da in den kommenden Wochen noch einige spannende Spiele und Infos freigeschalten werden“, freut sich Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin Wiener Linien.



Gleich reinklicken und abfahren: www.öffiversum.at





