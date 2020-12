Irische Technologie wird in Südafrika als Teil der Wiedereröffnung von internationalen Musikveranstaltungen eingesetzt

Dublin (ots/PRNewswire) - Health Passport Europe mit Sitz in Irland hat sich mit Big Concerts und The Entertainment Group zusammengetan, um die Veranstaltungsbranche in Südafrika wieder sicher zu machen. Dabei kommen die neuesten Entwicklungen bei COVID-19-Schnelltests und die sichere mobile Technologie von Health Passport Europe zum Einsatz.

Die Live-Veranstaltung RECHARGE 2020 fand am 21. Dezember in Kapstadt, Südafrika, im Grand Café & Beach mit mehreren Live-Acts und DJs statt. Die Veranstaltung ging sicher über die Bühne und stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer breiteren Wiederaufnahme von Live-Events im Jahr 2021 dar.

Die Plattform, die COVID-19-Impfungen und -Tests effizient unterstützt, soll bei Veranstaltungen in Italien und Portugal zum Einsatz kommen, wo das System zur sicheren Wiedereröffnung des Tourismussektors genutzt werden kann.

So funktioniert Health Passport Europe

Im Vorfeld der RECHARGE 2020 mussten alle Teilnehmer, einschließlich der Mitarbeiter, die Health Passport Europe Mobile App kostenlos herunterladen und einrichten. Am Tag der Veranstaltung wurde jeder vor dem Einlass auf COVID-19 getestet, wobei neueste Antigen-Schnelltests verwendet wurden, die bereits für den Einsatz in Südafrika zertifiziert sind.

Alle Mitarbeiter, Darsteller und Gäste wurden vor der Veranstaltung getestet. Mehrere positive Vorabtestergebnisse wurden während der Prüfung bestätigt. Wer ein positives Vorabtestergebnis hatte, durfte das Veranstaltungsgelände nicht betreten, sondern erhielt professionellen medizinischen Rat.

Innerhalb von 20 Minuten nach dem Vorabtest werden die Ergebnisse privat und sicher in der Health Passport Europe-App der Person aktualisiert. Beim Einlass konnte das Sicherheitspersonal schnell das Ticket der Person und die Health Passport Europe-App scannen, und nur diejenigen mit einem negativen COVID-19-Test durften den Veranstaltungsort betreten, um ein möglichst geringes Übertragungsrisiko für alle zu gewährleisten. Auch innerhalb des Veranstaltungsgeländes wurden die COVID-19-Gesundheitsrichtlinien von allen eingehalten.

Personen, die zum Vorabtest vorstellig wurden und COVID-19-Symptome aufwiesen, wurden nicht getestet, sondern es wurde ihnen geraten, die nationalen Gesundheitsrichtlinien zu befolgen.

Justin Van Wyk, CEO von Big Concerts, sagte: "Dies war ein wichtiger Moment für die Veranstaltungsbranche, die unter der Pandemie gelitten hat. Durch den Einsatz der Health Passport Europe-Plattform konnte diese Veranstaltung mit einem Höchstmaß an Risikominderung durchgeführt werden, was den Weg in die Zukunft für Live-Events weltweit aufzeigt. Das System ermöglichte es uns, Tests vor und nach der Veranstaltung anzubieten, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten und Teilnehmer, Darsteller und alle mit der Veranstaltung verbundenen Personen zu schützen."

Robert Quirke, Gründer von Health Passport Europe, sagte: "Unser Team ist begeistert und dankbar, an diesem Projekt für Kapstadt gearbeitet zu haben und zur sicheren Wiedereröffnung der internationalen Unterhaltungs- und Tourismusbranche beigetragen zu haben. Die sichere Technologie ist so konzipiert, dass sie mit allen offiziellen COVID-19-Tests und Impfungen funktioniert. Viele Tausend Menschen nutzen das mobile System bereits und es hilft Branchen zurückzukehren."

Die Plattform von Health Passport Europe wurde von vielen führenden medizinischen und pharmazeutischen Organisationen übernommen, die COVID-19-Testdienstleistungen anbieten. Die Technologie hat alle Tests und Entwicklungen bestanden und wurde in verschiedenen Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Logistik, dem Gastgewerbe, dem Bildungswesen und Pflegeheimen sowie bei einem Versuch am Flughafen Dublin ausgiebig getestet.

Das Verfahren wurde bereits entwickelt, um über 100.000 Personen innerhalb von 10 Stunden sicher zu testen, wobei die Ergebnisse, Reisebescheinigungen oder Impfdokumente sofort innerhalb der App der Person hochgeladen werden.

Das Health Passport Europe System wurde als sicheres System für Personen entwickelt, die ihren offiziellen COVID-19-Impf- oder Teststatus speichern und anzeigen möchten. Es ist eine gemeinsame internationale Plattform für alle Branchen und die Öffentlichkeit.

