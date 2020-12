Bischof Alois Schwarz wird Seligsprechungsprozess für Leopold Figl einleiten

St. Pöltner Diözesanbischof im P3tv Interview: Vorbereitungen bereits Im Gange, Priester prüft derzeit Faktenlage.

St. Pölten (OTS) - Im großen Weihnachtsinterview mit Prof. Hubert Wachter im niederösterreichischen Privatsender P3tv sorgt Bischof Alois Schwarz für einen vorweihnachtlichen Paukenschlag. Der Oberhirte kündigte an, ein Seligsprechungsverfahren für den Ex-Bundeskanzler Leopold Figl (†1965) einzuleiten: „Leopold Figl ist für mich ein Politiker - je mehr ich mich da hineinvertiefe in diese Gestalt - umso innerlich sicherer werde ich: Wir müssen und sollten hier einen Seligsprechungsprozess einleiten.“

Als Gründe für diesen Schritt führt Schwarz die versöhnliche Persönlichkeit des christlichsozialen Politikers an, und deutet im P3tv-Interview auch ein Martyrium Figls an, der im Jahr 1965 an den Spätfolgen der Misshandlungen im Konzentrationslager gestorben ist: „Der Mann hat so viel Hoffnung gebracht. … Er war nie nachtragend. Und hat im KZ Schläge erhalten, die ihm eigentlich das Leben gekostet haben.“

Figl sei ein Politiker gewesen, der weit über die ideologischen Grenzen hinweg Brücken gebaut habe: „Ende des Krieges ging Leopold Figl von der Schenkenstraße hinüber zum Parlament, Auf einer Seite hat sich einer eingehängt, das war ein Kommunist. Auf der anderen Seite hat sich jemand eingehängt, das war ein Sozialist. Und die drei sind - mit Leopold Figl in der Mitte - zum Parlament gegangen. So hat Österreich 1945 wieder angefangen Hoffnung zu schöpfen. Oder wenn ich an seine Weihnachtsansprache denke - unvergessen. Der Mann hat so viel Hoffnung gebracht.“

Die Vorbereitung zur Einleitung des Seligsprechungsprozesses sei bereits im Gange, ein Geistlicher sammle derzeit bereits alle nötigen Informationen: „ Ich habe auch schon einen Priester gefunden, den ich gebeten habe, er möge sich da kundig machen. Wir müssen das einbringen, das muss dann natürlich seinen Weg gehen: In die Bischofskonferenz, Zustimmung und natürlich dann nach Rom.“

Wie lange der Seligsprechungsprozess für Leopold Figl dauern könnte, darauf will sich Bischof Schwarz im Gespräch mit P3tv nicht festlegen: „Das hängt davon ab, wie schnell uns Leopold Figl das eine oder andere Wunder schenkt im Seligsprechungsprozess.“ Der Bischof deutet aber an, dass es bereits Menschen gäbe, denen Leopold Figl Kraft in schwierigen Situationen gegeben habe: „Unlängst hat mir einer gesagt: „Ich habe gesagt, Leopold Figl, hilf mir heute den Tag über, und sei mir mein Wegbegleiter und sei mir ein Fürsprecher.“ Und er hat nachher gesagt, er hat das Gefühl gehabt, er hat ihm geholfen.“

Das gesamte Interview mit Bischof Schwarz geht heute am 22. Dezember um 19:30 Uhr auf Sendung. Im Internet ist das Gespräch ab sofort unter folgendem Link abrufbar: https://www.p3tv.at/webtv/10621-wort-mit-bischof



Videomaterial des Interviews kann bei Bedarf unter Hinweis auf P3tv zur Verfügung gestellt werden.

Das Fotomaterial vom Interview steht kostenlos bei redaktioneller Erwähnung des Senders unter dem Credit: „P3tv/Markus Berger“ zur Verfügung.



Rückfragen & Kontakt:

Oswald Hicker

Chefredakteur P3tv

0664 / 2555488

mail:o.hicker @ p3tv.at