Vienna International School feiert die CIS- und IB-Reakkreditierung

Wien (OTS) - VIS war in diesem Jahr in einen wichtigen Prozess involviert, in dem die Schule anhand der Standards und Praktiken des Council of International Schools (CIS), und auch der International Baccalaureate (IB) bewertet wurde. Dieser synchronisierte Akkreditierungsprozess ist für den Fortbetrieb unserer Schule von grundlegender Bedeutung. Er ermöglicht uns, vor anderen Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt als anerkannte Bildungseinrichtung zu fungieren. Darüber hinaus erlangt die Schule das Recht weiterhin die drei IB-Programme anzubieten: das Grundstufen-, das Mittelstufen- sowie das Diplomprogramm. Wir freuen uns, die erneute Erteilung des Reakkreditierungs-Status bekannt geben zu dürfen. Diese Leistung spiegelt das Engagement unserer Schule für stetige Verbesserungen wider.

"Es ist ein Moment des großen Stolzes und der Freude für unseren Standort, da die wertvollen Programme unserer Schule bestärkt wurden. Diese IB-Programme sind der Grundstein der Bildung unserer SchülerInnen, die eine nachhaltige Zukunft für unsere Welt gestalten werden", sagt Lisa Biasillo, VIS-Direktorin.

Die Schule wird nun die von der CIS und der IBO erstellten Berichte überprüfen, in denen Lob und Empfehlungen hervorgehoben werden. Diese Berichte werden in den strategischen Plan und die Zielsetzung der Schule für die Zukunft aufgenommen. Die Schule bedankt sich bei allen MitarbeiterInnen, den Eltern und SchülerInnen für die kontinuierliche Unterstützung.

Über Vienna International School:

Die Vienna International School (VIS) bietet die drei offiziellen internationalen Schulprogramme der IBO (International Baccalaureate Continuum School). 1400 SchülerInnen besuchen den Campus täglich, 109 Nationalitäten im Alter von 3 bis 18 Jahren sind aktuell vertreten. Die Schule hat ein Team von 267 hochqualifizierten MitarbeiterInnen, die sich dafür einsetzen, ihren SchülerInnen eine Ausbildung zu bieten, die inspirierend, forschend und in ein integratives Umfeld eingebunden ist. Die Schule hat kürzlich eine bedeutende Anerkennung für ihre Arbeit an einer Agenda für nachhaltige Entwicklung erhalten, die von drei internationalen Institutionen (Eco Schools, Global Schools & Umweltzeichen) als erste internationale Öko-Schule in Österreich akkreditiert wurde.

