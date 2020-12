„Licht ins Dunkel“: ORF-Vorarlberg-Sondersendungen am 23. und 24. Dezember

Wien (OTS) - Rund um Weihnachten verwandelt sich das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn jedes Jahr in einen Ort der Besinnlichkeit und der Nächstenliebe. Heimische Musikgruppen, festliche Weihnachtsmusik und zahlreiche Vorarlberger Persönlichkeiten umrahmen die Sendungen, in denen Spenden für „Licht ins Dunkel“ gesammelt werden. Alles natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Vorschriften.

Am Mittwoch, dem 23. Dezember 2020, werden zwischen 18.30 und 19.00 Uhr die ersten Schecks der heimischen Großspender übergeben. „Vorarlberg heute“ widmet sich anschließend ebenfalls dem Thema „Licht ins Dunkel“. Am Heiligen Abend sendet der ORF Vorarlberg von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr live aus dem Publikumsstudio des ORF-Landesfunkhauses Vorarlberg in Dornbirn auf ORF 2 V, um weitere Spenden für „Licht ins Dunkel“ zu sammeln. Besinnliche Weihnachtsmusik kommt u.a. von Nnella, The Monroes und Alex Sutter. Kerstin Polzer und David Breznik begleiten durch die Sendungen.

“Friedenslicht-Drive-in”

Corona-bedingt hat sich der ORF Vorarlberg heuer etwas ganz Spezielles für alle überlegt, die das Friedenslicht aus Bethlehem wie jedes Jahr beim ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn abholen möchten. Am 23. Dezember um 17.00 Uhr kommt das Friedenslicht unter Beisein von ORF-Landesdirektor Markus Klement, Landtagspräsident Harald Sonderegger, Gemeindeverbandspräsidentin und Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, Bischof Benno Elbs, Michael Meyer (Evangelische Pfarrgemeinde Dornbirn), Johannes Okoro (Altkatholische Kirche Vorarlberg) und Elif Dagli (Islamische Glaubensgemeinschaft in Vorarlberg) zum ORF-Landesfunkaus Vorarlberg in Dornbirn und kann bis 20.00 Uhr kontaktlos mit dem Auto abgeholt werden. Am 24. Dezember hat der „Friedenslicht-Drive-in“ von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Dabei können alle bequem mit dem Auto und ihrer eigenen Laterne vorbeifahren, das Friedenslicht kontaktlos von der Feuerwehrjugend und den Pfadfindern entgegennehmen und bekommen dazu noch eine kleine Weihnachtsüberraschung vom ORF-Vorarlberg-Team.

„Licht ins Dunkel“ 2020 für den „Sunnahof Tufers“

In diesem Jahr wird unter anderem für den „Sunnahof Tufers“ gesammelt. Der „Sunnahof“ ist vor allem wegen seiner Vielfalt von Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen einzigartig. Für die Begleitung und individuelle Weiterentwicklung der Bewohnerinnen und Bewohner engagieren sich kompetente und hoch motivierte Teams. Der Bio-Bauernhof der Lebenshilfe Vorarlberg ist beispielhaft für eine nachhaltige und zukunftsweisende Arbeit mit und von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Weihnachten auf ORF Radio Vorarlberg

Die „Licht ins Dunkel“-Aktion bildet auch einen großen Schwerpunkt bei ORF Radio Vorarlberg: Ulli von Delft moderiert die „Licht ins Dunkel“-Sondersendung am 24. Dezember nachmittags von 13.00 bis 16.00 Uhr. Es folgt „Weihnachten bei Radio Vorarlberg“, ab 18.00 Uhr die Weihnachtsansprache von Bischof Benno Elbs und anschließend „Heiligabend bei Radio Vorarlberg“. Um 21.00 Uhr sendet ORF Radio Vorarlberg die Christmette live aus dem Dom in Feldkirch. Am 25. und 26. Dezember steht jeweils um 10.00 Uhr ein Gottesdienst auf dem Programm. Die besinnliche Atmosphäre zieht sich weiter durch das Programm von ORF Radio Vorarlberg, unter anderem mit festlicher Weihnachtsvolksmusik am 25. Dezember ab 18.00 Uhr.

Sondersendungen des ORF Vorarlberg für „Licht ins Dunkel“

Radio

24. Dezember, 13.00 bis 16.00 Uhr, ORF Radio Vorarlberg

Fernsehen

23. Dezember, 18.30 bis 19.00 Uhr, ORF 2 V

24. Dezember, 11.00 bis 12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr, ORF 2 V

„Friedenslicht-Drive-in“

23. Dezember 17.00 bis 20.00 Uhr

24. Dezember 10.00 bis 16.00 Uhr

Informationen unter vorarlberg.ORF.at

Spendenkonto ORF Radio Vorarlberg-Projekt

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

IBAN: AT62 3700 0000 0005 0500

BIC: RVVGAT2B

Anruf oder SMS mit „Spende“ an 0800 664 24 12

Jeder Euro zählt – DANKE!

Die Spende ist steuerlich absetzbar.

