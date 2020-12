Wirtschaftsbund Niederösterreich begrüßt das NÖ Mobilitätspaket

„Jede zusätzliche Investition in das Verkehrsnetz im Wald- und Weinviertel ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt WBNÖ Direktor Harald Servus.

St. Pölten (OTS) - Mit gemischten Gefühlen nimmt der Wirtschaftsbund Niederösterreich die Ankündigung nach einer endgültigen Absage für die Waldviertelautobahn auf. „Wir haben uns über viele Jahre hinweg im Sinne der Mehrheit unserer Mitglieder für dieses Projekt eingesetzt. Daher tut es uns natürlich Leid, wenn es nicht zu Stande kommt“, sagt NÖ Wirtschaftsbund Direktor Harald Servus. Die Ergebnisse der strategischen Verkehrsprüfung seien jedoch zur Kenntnis zu nehmen. Darüber hinaus herrsche Verständnis, dass das Projekt einer neuen Autobahn für das Waldviertel unter der derzeitigen Regierungskonstellation auf Bundesebenen schwer umsetzbar sei.

„Positiv sehen wir, dass mit der jetzt getroffenen Lösung schneller eine Verbesserung der Verkehrssituation erzielt werden kann – nicht erst in 30 Jahren“, so Servus. "Von dieser Seite her begrüßen wir das Versprechen, dass 1,8 Milliarden in das Verkehrsnetz im Wald- und Weinviertel investiert werden sollen. Das löst auch enorme Impulse für die Wirtschaft aus.“

„Wichtig ist, dass sich die Verkehrssituation im Wald- und Weinviertel rasch verbessert. Staus, lange Fahrzeiten und schlechte öffentliche Anbindung zehren an den Nerven der Bevölkerung und der Betriebe“, sagt Harald Servus. „Wenn durch das heute präsentierte Mobilitätspaket Verbesserungen erreicht werden können, ist es ein wichtiger Schritt für die positive Entwicklung der Region.“

