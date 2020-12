„Dieses bescheuerte Herz“ ist der Beginn einer Freundschaft für Elyas M’Barek und Philip Noah Schwarz

Deutschsprachige Free-TV-Premiere für die bewegende Bestseller-Verfilmung nach einer wahren Geschichte am 27. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Schwungvolle und berührende Bestseller-Verfilmung nach einer wahren Begebenheit! Die Tragikomödie von Regisseur Marc Rothemund erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft:

Um den zügellosen Lebemann Lenny zur Vernunft zu bringen, verdonnert ihn sein Vater dazu, Zeit mit dem schwer herzkranken Teenager David zu verbringen. Der legt ihm eine Liste mit Dingen vor, die er noch erleben will – und so ist „Dieses bescheuerte Herz“ in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere am Sonntag, dem 27. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 der Beginn einer unerwarteten, innigen Verbindung zwischen den beiden. In der Hauptrolle zeigt sich Elyas M’Barek von einer neuen Seite, neben ihm gibt Philip Noah Schwarz sein Kinodebüt. In weiteren Rollen sind u. a. Nadine Wrietz, Uwe Preuss, Lisa Bitter, Jürgen Tonkel und Lena Meckel zu sehen. Das Drehbuch schrieben Maggie Peren und Andi Rogenhagen nach dem gleichnamigen Buch von Daniel Meyer und Lars Amend.

Mehr zum Inhalt:

Playboy Lenny (Elyas M’Barek), der fast 30-jährige Sohn von Herzspezialist Dr. Reinhard (Uwe Preuss), feiert eine Party nach der anderen und verprasst dabei das Geld seines Vaters. Als er den sündteuren Sportwagen im Pool versenkt, ist Schluss mit lustig. Er soll Zeit mit dem schwer herzkranken, 15-jährigen David (Philip Noah Schwarz) verbringen. Die Wunschliste von Dingen, die der Jugendliche vor seinem Tod noch erleben will, führt das ungleiche Duo über gemeinsame turbulente Abenteuer zu einer besonderen Freundschaft.

