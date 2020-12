Medical United bringt einfach handhabbaren COVID-19 Antigen Spucktest auf den Markt

Österreichischer Medizinprodukte-Vertrieb mit breitem Angebot an COVID-19 Tests und Schutzausrüstung

Wien (OTS) - Das neu gegründete, familiengeführte Handelsunternehmen Medical United bringt erstmals einen einfach handhabbaren und hoch zuverlässigen COVID-19 Antigen Spucktest auf den Markt. Dieser funktioniert ohne Nasen-Rachen Abstrich; die Probanden spucken in eine speziell konzipierte Papier-Tüte und können anschließend das Sekret per Pipette auf die Testkassette auftragen. Ein zuverlässiges Ergebnis liegt in max. 15 Minuten vor. Das Testverfahren weist eine Sensitivität von 95% und eine Spezifität von 100% auf, liefert also valide und hoch zuverlässige Ergebnisse.

Medical United hat als erster österreichischer Anbieter bereits fünfzehn Millionen Tests gekauft bzw. bestellt. Die erste Million der neuartigen und einfachen Tests wurde in den letzten Tagen ausgeliefert und bereits verkauft; weitere Lieferungen folgen. Der Spucktest ist bereits in zahlreichen Apotheken erhältlich und kann vor Ort zur Kontrolle auf COVID-19 durchgeführt werden.



Hauptabnehmer für das innovative Produkt sind Apotheken, Großkunden aus dem Medizinproduktebereich, Ärzte sowie Unternehmen mit Betriebsärzten zur Testung vor Ort. Aber auch für Personen, denen ein Nasen-Rachen Abstrich unangenehm ist (wie z.B. Kinder oder auch ältere Personen), ist der Spucktest die einfache und problemlos daheim oder z.B. auch in Schulen durchführbare Alternative zu den bisherigen Tests. Der Coronavirus Antigen Spucktest wird über Apotheken und Großhandel vertrieben, in Einheiten mit 25 Test-Kits pro Box sowie 1.000 Tests pro Karton. Der empfohlene Richtpreis für Endkunden liegt bei 14 Euro pro Test.

Der COVID-19 Antigen Spucktest ist von der WHO für Diagnostische SARS-CoV-2 Tests gelistet und befindet sich auf der Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizin­produkte, als Antigentest zum direkten Erreger­nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2.

Kein Nasen-Rachen Abstrich – Sichere Test auch daheim durchführbar

„Wir freuen uns, damit einen für jedermann einfach auch zuhause anwendbaren, zuverlässigen COVID-19 Schnelltest anbieten zu können! Wir sind überzeugt, dass damit rasche und zuverlässige Testungen noch sicherer durchgeführt werden können und die sichere Testung daheim bald zur Realität werden kann“, erklärt Michael Davidson, CEO der Medical United. Aktuell muss das Testergebnis laut gesetzlichen Vorgaben noch von einem Mediziner bestätigt werden. Medical United ist allerdings gerade mit den Behörden in Verhandlungen, um eine Ausnahmegenehmigung dafür zu erwirken. „Der Test ist einfachst handhabbar. Es gibt also keinen Grund, dass er nicht alleine durchgeführt werden kann. Dies würde die Testkapazitäten und damit die Sicherheit für die Bevölkerung signifikant erhöhen“, so Michael Davidson.

Breites Angebot an hochwertigen COVID-19 Tests und Schutzausrüstung

Das Handelsunternehmen Medical United wurde im Zuge der Covid-19 Pandemie als Joint Venture gegründet, um bestehende Synergien bei Lieferanten und Kunden zu nützen. Die Muttergesellschaft Bridge Group ist mit ihrem Schwesterunternehmen Bergner Group und deren Tochterunternehmen bereits seit über 20 Jahren weltweit am Markt.

Neben dem innovativen Coronavirus Antigen Spucktest hat Medical United auch einen zuverlässigen Corona Antivirus Schnelltest, mit einer Sensitivität von 97,10% (93,80% - 98,93%) sowie einer Spezifität von 99,76% (98,65% - 99,99%) im Programm.

Darüber hinaus hat Medical United rund 30 Millionen Schutzmasken auf Lager: von medizinischen OP Masken vom Typ IIR über FFP2 Masken ohne und mit Ventil bzw. professionelle FFP3 Masken ohne und mit Ventil (Angebot im Detail siehe: https://www.medical-united.com/halbmasken/).

Wir sehen uns als starken Partner für den gesamten Gesundheitssektor, mit qualitativ hochwertigen Schutzprodukten und einer hervorragenden Verfügbarkeit aufgrund der jahrelangen Geschäfts- und Handelsbeziehungen unserer Unternehmensgruppe“, erklärt Michael Davidson. „Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Logistik und Vertrieb hochwertiger Produkte aus dem Gesundheitssektor können wir Top-Qualität auch in großen Mengen und mit kurzen Bestellfristen liefern.“



www.medical-united.com

Über Medical United

Medical United (HB Medical GmbH) wurde im Oktober 2020 als Joint Venture der österreichischen Bridge Group (www.bridge-group.com) und deren Schwesterunternehmen Bergner Group (www.bergnerhome.com), einem weltweit agierenden Logistik- und Handelsunternehmen, gegründet. Medical United ist ein familiengeführtes Handelsunternehmen für medizinische Produkte und Spezialprodukte im Bereich Schutzausrüstung wie z.B. Schutzmasken.



