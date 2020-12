FFP2-Masken online mit einfachem Mausklick verfügbar – BILD

Wien (OTS) - Die Diskussion über die Tragepflicht von FFP2-Masken in den Aufstiegshilfen und Seilbahnen der österreichischen Skigebiete ab Weihnachten sorgt aktuell für Diskussionen über die Verfügbarkeit dieser Masken für private Haushalte bzw. vor Ort in Österreichs Skigebieten. Wer auf Nummer sicher gehen möchte und sich bequem online mit diesen Masken eindecken möchte, hat eine einfache Lösung: medistore, die Online-Apotheke aus Österreich, bietet für Privatpersonen und auch Unternehmen diese FFP2-Masken mit einem einfachen Mausklick, und zwar ab 10 Stück um 19,99 Euro unter medistore.at. Die Bestellung erfolgt online, die Lieferung erfolgt ab 45 Euro sogar versandkostenfrei in ganz Österreich.

„Wir als österreichische Apotheke unterliegen ja auch strengsten gesetzlichen Vorschriften und Kontrollen, unser Personal besteht ausschließlich aus pharmazeutischen Fachkräften. Bei uns kann jeder Kunde sicher sein, dass er geprüfte Produkte direkt aus unserer Apotheke erhält“, erklärt dazu Mag. Rudolf Mather, Gesellschafter der Wiener Stern Apotheke in Ottakring, die auch die Onlineplattform medistore.at betreibt.

COVID 19 Antigen-Schnelltests ab 4,90 Euro verfügbar.

medistore bietet für Unternehmen und Privatpersonen auch mit einer einfachen Online-Bestellung COVID 19 Antigen Schnelltests, und zwar sowohl Spuck- als auch Abstrich-Tests ab 4,90 Euro inkl. MWSt. pro Einheit. Die in der Online-Apotheke medistore verfügbaren COVID-19 Antigen Schnelltests bieten eine schnelle und zuverlässige Antwort sowohl für symptomatische als auch für asymptomatische Patienten im Hinblick auf eine mögliche SARS-CoV-2 Infektion. So kann zum Beispiel ein genaues Screening von Personen mit bekanntem Kontakt zu SARS-CoV-2-Infizierten durchgeführt werden und der Infektionsstatus ermittelt werden. Die Test-Sets sind grundsätzlich für den Gebrauch durch medizinisches Fachpersonal ergänzend zur bestehenden Corona-Teststrategie einsetzbar und können auch von Privatpersonen bestellt werden. Die Test-Sets enthalten alle benötigten Materialien und entsprechen auch jenen Tests, die nun bei den bevorstehenden Massentests der Bundesländer eingesetzt werden.





