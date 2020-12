EBRD wird Ankerinvestor in der AxFina Asset und Kredit Servicing Gruppe

Ziel: den Finanzsektor in Zentral- und Südosteuropa (CSEE) zu unterstützen

EBRD unterzeichnet Investitionsvertrag mit AxFina, zur Zeichnung von 24% am Grundkapital durch neu emittierte Aktien der AxFina

EBRD setzt damit die Unterstützung der Entwicklung des Asset und Kredit Servicing Sektors in CSEE fort

Das neue Kapital festigt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmensgruppe

Der Investitionsvertrag unterliegt den üblichen Abschluss Bedingungen



AxFina Holding S.A. (AxFina) ist ein auf CSEE fokussierter Asset und Kredit Servicer, Business Process Outsourcing Anbieter und eine Digital Banking & Solutions Plattform.

AxFina bringt den neuesten Stand des Servicings, der Rationalisierung und der Digitalisierung in seine Kernmärkte und unterstützt damit ihre Kunden im Finanzsektor mit Effizienz, Kostenersparnis und Expertenunterstützung.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die eine große Erfahrung in der erfolgreichen Investition in Asset und Kredit Servicer aufweist, unterstützt den Finanzsektor in CSEE mit dieser Investition. EBRD zielt mit dieser Beteiligung in die aus der Firmenzentrale in Wien heraus operierende AxFina darauf ab, die Finanzmärkte in CSEE zu fördern und als Katalysator für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu agieren.

Der professionelle Umgang mit notleidenden und nicht mehr zum Kerngeschäft gehörigen Assets und Krediten stellt weiterhin eine große Herausforderung für den Bankensektor dar. Dies gilt insbesondere im Lichte der zu erwartenden Volumenzunahmen in diesem Bereich in Folge der COVID-19 Pandemie. Die Investitionszusage der EBRD hilft AxFina den Banken der Region hochqualitative Kredit und Asset Servicing Leistungen zur Verfügung zu stellen und dem Finanzsektor nachhaltige Work-Out Lösungen zu bieten. Gleichzeitig werden diese Optimierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen für eine größere Transparenz für Konsumenten und Aufsichtsbehörden sorgen.

Melis Ekmen Tabojer, EBRD Director, Finanz Institution kommentierte:

„Die vorgeschlagene Investition entspricht unserem Auftrag, die Banken und Servicing Industrie in unserer Region zu unterstützen. Wir glauben, dass Asset und Kredit Servicing ein kritisches Instrument für jeden Bankenmarkt darstellt, um Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Mit diesem Investment wollen wir einen Beitrag zur Entwicklung des Kredit und Asset Servicing Sektors in Zentral- und Südosteuropa leisten, das in den letzten Jahrzehnten Erarbeitete absichern und die Region für die Zeit nach der COVID-19 Pandemie vorbereiten.“

Bernhard Engel, AxFina Holding CEO, sagte:

“Wir sind sehr darüber erfreut, dass die EBRD in AxFina investieren wird und damit unsere hohen Standards, unsere Systeme und unsere Erfahrung in der Region bestätigt. Diese Investition wird einen signifikanten Beitrag leisten, um unsere Entwicklung und Expansion in der CSEE Region zu beschleunigen.“

CMS war als rechtlicher Berater der EBRD und Avonhurst als rechtlicher Berater von AxFina in dieser Transaktion tätig.



