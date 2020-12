Edenred Pay: die neue digitale Geldbörse

Kontaktlos, schnell und sicher bezahlen

Edenred, Weltmarktführer im Bereich von Bezahlservices für Unternehmen, Mitarbeiter und Handelspartner, bietet ab sofort allen Nutzern der Ticket Restaurant® und Ticket Service® Karten eine weitere Bezahlmöglichkeit: Ab sofort kann mit Edenred Pay bei allen Akzeptanzpartnern der Ticket Restaurant® und Ticket Service® Karte, die über ein kontaktloses Terminal (NFC) verfügen, bezahlt werden. Alle Zahlungen werden einfach, sicher und geschützt abgewickelt.

„Edenred Pay ist die neue digitale Geldbörse für die Mittagsverpflegung mit Edenred-Karten. Das Android-Smartphone wird damit in ein kontaktloses Zahlungsinstrument verwandelt. Diese Variante der mobilen Zahlung ermöglicht auch Nutzern von Smartphones, welche von Google nicht mehr unterstützt werden, eine schnelle, sichere und moderne Art ihr Mittagessen zu bezahlen“, so Ursula Würzl, Geschäftsführerin Edenred Österreich, und ergänzt: „Mit dem Start von Edenred Pay setzen wir nach der Einführung von Apple Pay im vergangenen Jahr einen weiteren wichtigen Meilenstein bei unserer Digitalisierungsoffensive und bieten damit den Kartennutzern zusätzlich einen komfortablen, einfachen und sicheren Weg der bargeldlosen Bezahlung an. Gerade in Zeiten von Covid ein wichtiger Service für unsere Kunden.“

Einfach, schnell und bequem

Für die Nutzung von Edenred Pay wird ein Android-Gerät Version 5.0 bis 9.0 und eine aktivierte Ticket Restaurant® bzw. Ticket Service® Karte benötigt. Um den Service nutzen zu können, muss die Karte einmalig in der MyEdenred App zu Edenred Pay hinzugefügt werden – dies funktioniert schnell und unkompliziert mittels weniger Klicks. Für die Bezahlung wird das Smartphone standardmäßig entsperrt und über den NFC Terminal gehalten. Vor der ersten Bezahlung ist die NFC-Funktion des Smartphones zu aktivieren.

Sicher und kostenlos

Sicherheit und Datenschutz stehen bei Edenred an erster Stelle. Die Kartendaten werden niemals auf dem Android-Smartphone gespeichert oder an die Händler übertragen. Dafür weist Edenred Pay jeder Transaktion ein eindeutiges Token zu, um die Zahlungen sicher und vertraulich zu behandeln.

Essensgutscheine als steuerfreies Geschenk

Ticket Restaurant® ist Edenred‘s bewährter und beliebter Essensgutschein, mit dem Unternehmen ihre Mitarbeiter beim Mittagessen – aktuell natürlich auch beim Take-away – steuerfrei unterstützen können. Ticket Service® ist der flexible Lebensmittelgutschein für den Mittagssnack im Supermarkt, in der Bäckerei oder in Fastfood-Lokalen. Beide Produkte gibt es als klassische Papiergutscheine, als Prepaid Karten sowie zusätzlich via Edenred Pay und Apple Pay.

Mehr Informationen zu Edenred Pay auf www.edenred.at/edenred-pay

Weitere Informationen zu Edenred www.edenred.at

