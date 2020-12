„Bewegtes Warten auf das Christkind“

Weihnachtsturnen für 4–10-Jährige

Wien (OTS) - Die drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION sowie der ORF Sport Plus bringen Bewegung ins Land und verkürzen die Wartezeit am Heiligen Abend!

Bewegung und Sport sind gerade jetzt wichtiger denn je – vor allem für unsere Jüngsten. Die drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION haben sich diesmal etwas ganz Besonderes ausgedacht und wollen allen Eltern und Großeltern im Lande – punktgenau am Heiligen Abend! – mit ihrer Weihnachtsturnstunde für Kinder von vier bis zehn Jahren ein wenig Unterstützung ins Wohnzimmer bringen. Der ORF hat diese Idee aufgegriffen und strahlt das Bewegte Warten auf das Christkind am Heiligen Abend um 9 und um 12 Uhr über den Kanal ORF Sport Plus aus. Zusätzlich werden die drei Sportverbände die Ausstrahlung auf ihren Social Media Kanälen übernehmen. Durch die Sendung führt Paralympic Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea.

Trainerinnen und Trainer aus Sportvereinen der drei Verbände gestalten mit unterhaltsamen Bewegungsspielen eine abwechslungsreiche Weihnachtsturnstunde. Tägliche körperliche Aktivität ist vor allem für unsere Kinder wichtig, macht den Kopf frei und hilft auch der mentalen Anspannung entgegenzuwirken, die gerade am 24. Dezember bei so vielen vorherrscht. Aber in erster Linie soll diese Weihnachtsturnstunde zeigen, wie Bewegung und Sport mit Spaß und Freude erlebt werden kann. Regelmäßige körperliche Aktivität ist gerade in so schwierigen Zeiten einer Pandemie enorm wichtig. Nicht nur, um physisch gesund zu bleiben, das Immunsystem zu stärken und die Fitness zu erhalten, sondern auch um die psychische Gesundheit, die mentale Energie und die Resilienz zu stärken.

„Miteinander mehr bewegen“ lautet das Motto der drei Sport-Dachverbände, das Programm heißt „Kinder gesund bewegen“ – und das wird auch so gelebt.

Mehr Informationen unter:

www.askoe.at

www.asvoe.at

www.sportunion.at

www.fitsportaustria.at

www.kindergesundbewegen.at

