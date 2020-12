AVISO: Verteidigungsministerin Tanner besucht Corona-Teststation in Korneuburg

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 22. Dezember 2020, 15.00 Uhr, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf eine Corona-Teststation in Korneuburg.



Das Bundesheer führt seit dem 21. bis 22. Dezember 2020 Corona-Tests für die niederösterreichische Bevölkerung durch. Im Auftrag des Landes Niederösterreich wurden dazu fünf Teststandorte eingerichtet. Rund 250 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Bedienstete des Bundesheeres sind dabei im Einsatz.



Zeit & Ort

22. Dezember 2020, 15:00 Uhr (Eintreffen ab 14.45 Uhr)

2100 Korneuburg, Am Hafen 6 (Werft Halle 55)



Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Medientermin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von COVID-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung unter presse.niederösterreich@bundesheer.at oder unter +43 664 622 3076 bis 22. Dezember 13:00 verpflichtend.

