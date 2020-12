krawutzi.at färbt Google Suchergebnisse rot-weiß-rot, um lokale Händler bei Google besser sichtbar zu machen.

Ein neues Online-Projekt, das ursprünglich als SEO-Experiment geplant war, findet immer mehr Zuspruch und Lob aus der Community.

Wien/Graz (OTS) - Angetrieben vom Kasperltheater rund um den kostenintensiven Launch von kaufhaus-oesterreich.at wollten die beiden Krawutzi-Schöpfer Josef Korntheuer und Chris Landa herausfinden, ob es mithilfe von sogenannten "advanced-search" Parametern nicht viel einfacher wäre, die Google Suchmaschinenergebnisse so zu modifizieren, dass die Suchenden am Ende jene Ergebnisse von heimischen Webshop-Betreibern erhalten, die man auf Kaufhaus Österreich bis dato schlecht oder gar nicht findet.

Ein Test mit Suchbegriffen wie "Lego" oder "Schmuck" zeigt, dass es funktioniert. Während bei der normalen Google-Suche Rankings der großen Onlinehandelsriesen wie Amazon & Co. oder LEGO.com die vordersten Plätze dominieren, bringt eine Suche mit krawutzi.at regionale Shops wie brickstore.at oder iripro.at unter die TOP 3 Rankings nach vorne.



Start small, think big!

Mit der einfachen Technik mittels Such-Weiterleitungen auf Google.at, ist man jedoch auch eingeschränkt. Wenn man die Google API direkt anzapfen würde und die Suchergebnisse selbst ausliefert, könnte man noch viel relevantere, bessere Suchtreffer anzeigen, monetarisieren und auch die bezahlten Anzeigen von Amazon, Zalando & Co. eliminieren. - so Korntheuer.

Nächster Schritt: Geld aufstellen, Finanzierung finden



Die Reaktionen auf das 1.Facebook-Posting zu krawutzi.at in der Gruppe Austrian Startup Pinnwall waren sehr positiv (140 Likes und über 20 Shares innerhalb von 48 Stunden) und bestärkt das Duo, den nächsten Schritt zu planen.

Wir könnten uns vorstellen für den österr. Handel eine echte Suchmaschine zu programmieren, welche auf die Google-Schnittstelle direkt zugreift und die dort liegenden SERPS (=Ergebnisseiten im Google-Index) mit den Daten von WKO & Co. kombiniert, entsprechend aufwertet und sinnvoll ergänzt.

Wer krawutzi.at verwendet, soll wissen, dass er hier schnell und sicher nach Produkten suchen kann, mit dessen Kauf er den österreichischen Handel fördert. - so die Vision von Landa und Korntheuer.



krawutzi.at als einfache Strategie gegen die Dominanz von Amazon & Co.?

Ein eigenes Amazon zu schaffen ist laut Korntheuer sinnlos. Besser wäre es, wenn man all jenen, die aus Solidarität in Corona-Zeiten den heimischen Handel unterstützen möchten, eine einfache Anlaufstelle gibt, wo dies mit wenigen Klicks möglich ist.

In diese Richtung wollen die beiden Krawutzi-Erfinder weitergehen und hoffen, dass ihr Ansatz von selbst die richtigen Leute begeistert, die dem Duo helfen, finanzielle Mittel aufzustellen um Krawutzi.at auf die nächste Stufe zu bringen.

