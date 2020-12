So klappt die Inbetriebnahme von Spielekonsolen, Tablets & Co. an Heiligabend reibungslos

Wie man neue Spielekonsolen, Tablets & Co für die Inbetriebnahme an Heiligabend vorbereitet. Plus: Die Support-Zeiten der Hersteller während der Feiertage.

Wien (OTS) - Auch heuer werden unter den Weihnachtsbäumen wieder jede Menge Computer- und Videospiele liegen. Und natürlich neue Gaming-Hardware wie Tablets oder Videospielkonsolen – angesichts der jüngsten Marktstarts von PlayStation 5 und Xbox Series X|S vermutlich noch mehr als in „normalen“ Jahren.

Damit die glücklichen Beschenkten an Heiligabend auch sofort loslegen können, hat der Österreichische Verband für Unterhaltungssoftware ÖVUS ein paar Tipps. So hat sich in der Vergangenheit bewährt, wenn das Christkind die neue Konsole oder das neue Tablet schon vorab in Betrieb nimmt. Nicht selten gibt es für neue Hardware schon ein Firmwareupdate, oder für ein bereits vorinstalliertes Spiel steht ein mehrere Gigabyte großes Update bereit. Wer diese Updates frühzeitig installiert, spart an Heiligabend Zeit. Außerdem empfiehlt es sich, bei Tablets oder Wirelesscontrollern die Akkus vorab voll aufzuladen. Dann steht einem echten „Plug & Play“-Erlebnis am Weihnachtsabend nichts im Weg.

In der Regel klappt die Inbetriebnahme neuer Hardware oder Games reibungslos. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, stehen die Support-Dienste der Hersteller mit Rat und Tat zur Seite, auch während der Feiertage. Im Anschluss finden Sie eine Liste mit den Support-Zeiten.

Jugendschutzfunktionen aktivieren

Bei Spielehardware für Kinder empfiehlt es sich, vorab die Jugendschutzfunktionen einzurichten. Alle modernen Gaming-Plattformen bieten Eltern und Erziehungsberechtigten umfangreiche Möglichkeiten, um den Spielekonsum ihrer Kinder zu lenken. Der Funktionsumfang reicht vom Festlegen von Altersbeschränkungen bis zum Einrichten einer maximalen täglichen oder wöchentlichen Spieldauer. Wird eine Kreditkarte für Online-Einkäufe hinterlegt, sollte deren Nutzung unbedingt mit einer Pin-Abfrage abgesichert werden, um ungewollte Käufe durch die Kinder zu verhindern.

Unter www.gemeinsamspielen.at informiert ÖVUS, welche Schutzfunktionen die einzelnen Plattformen bieten und gibt Eltern und Erziehungsberechtigten konkrete Tipps, wie sie die einzelnen Möglichkeiten aktivieren.

Die Hotlines der Hersteller

Nintendo

www.nintendo.at/service

Hotline: 01 25300070

Jeweils montags bis freitags von 10:00 bis 19:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 15:00 Uhr zu erreichen – auch an den Weihnachtstagen.

Sony Interactive Entertainment (PlayStation)

www.playstation.com/get-help/

Hotline: 0800 070 664

Werktags Montag bis Freitag von 9:30 bis 19:30 Uhr; am 26. Dezember von 10:00 bis 16:00 Uhr verfügbar; am 25. Dezember und 1. Januar geschlossen.

Microsoft (Xbox)

support.xbox.com

Telefonischer Support Montag bis Freitag 9:00 bis 17:05 Uhr, Samstag und Sonntag 10:00 bis 17.05 Uhr; Chat-Support jeweils bis 18.00; Zeiten gelten auch während der Feiertage.

Electronic Arts

help.ea.com

Hotline: 0800 802 883

Montag bis Samstag 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr, gilt auch während der Feiertage.

Ubisoft

support.ubisoft.com

Support via Kontaktformular und Social Media. Chat-Support Montag bis Freitag 12:00 - 20:30 Uhr, Samstag und Sonntag 12:00 - 18:30 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

pr @ ovus.at

+43 (664) 1047799