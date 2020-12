VP-Gruber, Gaggl: „Der Einsatz für die Gemeinden hat sich gelohnt!“

Weitere 1,5 Milliarden Euro vom Bund für Gemeinden sichern den laufenden Betrieb im Dienst an die Bürger. LR Gruber: „Einmal mehr erweisen wir uns als verlässlicher Partner.“

Klagenfurt (OTS) - Angesichts der schwierigen finanziellen Situation der Gemeinden haben die Mandatare der Kärntner Volkspartei – zuletzt bei der Landtagssitzung am vergangenen Donnerstag – darauf aufmerksam gemacht, dass zusätzlich zum Investitionspaket auch eine Unterstützung für die laufenden Ausgaben für das Service für die Bürger im Gespräch ist. „Heute wissen wir, dass die Bundesregierung die Gemeinden mit weiteren 1,5 Milliarden unterstützt“, sagt ÖVP-Landesrat Martin Gruber. „Damit erweisen wir uns einmal mehr als verlässlicher Partner in diesen schwierigen Zeiten.“ Gerade jetzt sei es entscheidend, dass die Kommunen ihren wichtigen Aufgaben – von Kinderbetreuung über Bildung bis zu Erhaltung der kritischen Infrastruktur – gesichert nachkommen können. „Diese Finanzhilfe des Bundes kommt direkt bei den Bürgern an, mit ihren Leistungen tragen die Gemeinden zur täglichen Lebensqualität ihrer Bürger bei.“

Besonders erfreut zeigt sich auch ÖVP-Gemeindesprecher im Kärntner Landtag, Herbert Gaggl. „Ich betone seit dem Frühjahr, dass die Ausfälle bei den Steuereinnahmen durch die Krise jede Gemeinde in eine prekäre Situation bringt“, erinnert Gaggl. „Die jetzt zugesicherte Unterstützung hilft jedem Bürgermeister und jeder Gemeinde ihren so wichtigen Dienst am Bürger verlässlich anbieten zu können.“ Gaggl bedankt sich im Namen der Kärntner Gemeindevertreter für diese wichtige Zusage. „Der Kampf und der Einsatz für Gemeinden hat sich gelohnt“, so Gaggl.

Konkret erhöht der Bund die Zuschüsse für die Gemeinden um jene Summe, die bei den Ertragsanteilen aufgrund der Corona-Pandemie im nächsten Jahr fehlen werden. Laut Prognosen werden das 400 Millionen Euro sein. Weitere 100 Millionen gibt es für finanzschwache Gemeinde und 1,5 Milliarden Euro wird es für die Erhöhung der Liquidität geben. „Das ist viel mehr als ein Weihnachtsgeschenk für die Kärntner Gemeinden“, so Gruber und Gaggl. „Das ist das Versprechen, dass wir in den Gemeinden auch in Zukunft verlässliche Partner für unsere Bürger sein können.“

