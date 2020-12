AK kritisiert Pensions-Schock zu Weihnachten: Private Pensionskassen mit über 500 Millionen Euro Veranlagungsverlust

Wieder zeigt sich, dass private Pensionsversicherungen, die das Geld auf den schwankenden Finanzmärkten anlegen, keinesfalls eine Alternative zum sicheren öffentlichen Pensionssystem sind. Menschen im Ruhestand müssen auf eine stabile Pension und Schutz vor Altersarmut vertrauen können. Das kann nur unser staatliches Pensionssystem bieten. Es ist unverantwortlich, Pensionen einem derart hohen Schwankungsrisiko auszusetzen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer 1/2

Es ist nicht fair, dass die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler alleine die Verluste tragen und Eigentümer der Pensionskassen risikolos Gewinne und Dividenden einstreichen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer 2/2

Linz (OTS) - Heuer müssen die knapp eine Million Kunden der österreichischen Pensionskassen bisher Veranlagungsverluste von mehr als einer halben Milliarde hinnehmen! In der Vergangenheit haben Veranlagungsverluste schon mehrmals zu nachfolgenden Kürzungen von Zusatzpensionen geführt. „ Wieder zeigt sich, dass private Pensionsversicherungen, die das Geld auf den schwankenden Finanzmärkten anlegen, keinesfalls eine Alternative zum sicheren öffentlichen Pensionssystem sind. Menschen im Ruhestand müssen auf eine stabile Pension und Schutz vor Altersarmut vertrauen können. Das kann nur unser staatliches Pensionssystem bieten. Es ist unverantwortlich, Pensionen einem derart hohen Schwankungsrisiko auszusetzen “, sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Im ersten Quartal 2020 schockten die Betreiber der Pensionskassen ihre Kunden/-innen sogar mit einem Rekordverlust von 2,5 Milliarden Euro in nur drei Monaten. Bis Ende September wurde dieser zwar wieder verringert, beträgt aber immer noch mehr als eine halbe Milliarde Euro. Das Risiko der großen Schwankungen auf den Finanzmärkten tragen ausschließlich die Versicherten. Sie müssen die Verluste mit niedrigeren Pensionen bezahlen. Die gewinnorientierten Privatbetreiber der Pensionskassen bleiben von den Veranlagungsverlusten vollkommen verschont. Sie machen auch in Jahren, die für die Versicherten hohe Verluste bringen, Gewinne und zahlen Dividenden an ihre Aktionäre/-innen aus.

Kalliauer dazu: „ Es ist nicht fair, dass die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler alleine die Verluste tragen und Eigentümer der Pensionskassen risikolos Gewinne und Dividenden einstreichen .“ Die AK OÖ fordert deshalb das Verbot von Dividenden für Geschäftsjahre mit einem Veranlagungsverlust, eine jährliche Mindestertragsgarantie und mehr Kostentransparenz.

Eckpunkte zu den von privaten Pensionskassen verwalteten Betriebspensionen:

Das österreichische Pensionskassen-System ist mit seinen knapp 30 Jahren noch relativ jung und verwaltetet die Beiträge von knapp einer Million Versicherten. Zum 31. Dezember 2019 gab es knapp acht Mal so viele Anwartschaftsberechtigte wie Leistungsbezieher/-innen, die bereits eine Zusatzpension bekommen. Es zahlen also aktuell noch viel mehr Leute in das System ein, als es Pensionsbezieher/-innen gibt. Die Einzahlungen übersteigen die Pensionsauszahlungen und deshalb werden Veranlagungsverluste eines Jahres teilweise durch die Einzahlungen der noch arbeitenden Versicherten kompensiert. Das wirkt sich in der Folge aber klarerweise negativ auf deren eigene zukünftige Zusatzpension aus.

Die drei betrieblichen Pensionskassen schnitten in den ersten neun Monaten unterm Strich mit einem kleinen Veranlagungsgewinn (1,24 Prozent oder 25 Millionen Euro) etwas besser ab, als die fünf überbetrieblichen. Allerdings haben diese nur einen Marktanteil von zirka neun Prozent des gesamten, von allen Pensionskassen verwalteten Vermögens.

Die große Mehrheit (rund 90 Prozent) der Teilnehmer/-innen am Pensionskassensystem hat ihr Vermögen den fünf überbetrieblichen Pensionskassen anvertraut, die heuer bisher 2,84 Prozent oder 615 Millionen Euro Veranlagungsverlust gebaut haben.

