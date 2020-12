Wölbitsch: Corona-Maßnahmen sind notwendig, richtig und wichtig

Wortmeldungen der Wiener Stadtregierung dazu entbehrlich

Wien (OTS) - Die Corona-Infektionszahlen sind in Österreich stabil, in den europäischen Nachbarländern explodieren die Zahlen jedoch. "Die gestern und heute bekanntgegebenen Corona-Maßnahmen sind daher notwendig, richtig und wichtig. Die Strategie der Bundesregierung in Absprache mit den Bundesländern ist klar: Nach Weihnachten müssen wieder Maßnahmen gesetzt werden, um die Zahlen unten zu halten", so Klubobmann Markus Wölbitsch.

Viele Unternehmen sind von der Corona-Krise schwer getroffen. "Deshalb hat heute Finanzminister Gernot Blümel die Ausweitung der Unterstützungen für Unternehmen angekündigt." So bekommen Handelsunternehmen die Ausfallstage bis Jahresende ersetzt. Auch körpernahe Dienstleister haben für diesen Zeitraum Anspruch auf Umsatzersatz im Ausmaß von 50 Prozent, wie bereits für Gastronomie und Beherbergung gültig.

Als "entbehrlich" bezeichnet der ÖVP-Klubobmann die Wortmeldung von SPÖ-Bürgermeister Ludwig zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. "Österreich und Wien befinden sich in einer ernsten Lage. Daraus politisches Kleingeld schlagen zu wollen, ist durchschaubar. Jetzt geht es darum, das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen, Menschenleben zu retten sowie Betriebe und Arbeitsplätze zu sichern!"



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien