JETZT: Das Ö3-Weihnachtswunder 2020 startet!

Wien (OTS) - „Wunder geschehen!“ – Mit diesem Wunsch-Song von Nena wurde heute um kurz nach 10.00 Uhr das Ö3-Weihnachtswunder 2020 offiziell eröffnet. Und der Songtitel ist Programm: 120 Stunden nonstop senden Robert Kratky, Tina Ritschl und Andi Knoll ab sofort aus der Ö3-„Wunschhütte“ in Wien Heiligenstadt, um das Ö3-Weihnachtswunder auch im „Ausnahmejahr 2020“ wahr werden zu lassen. Selbst im siebten Jahr ist der Einzug ein ganz besonderer Moment für die Moderatoren: „Lasset uns tanzen, singen und spenden, froh und munter, beim Ö3-Weihnachtswunder“, freuen sich die drei auf fünf wunderbare Tage.

Tina Ritschl springt kurzfristig für Gabi Hiller ein, sie ist heuer zum ersten Mal als Moderatorin mit dabei und glänzt zum Start in einem goldenen Outfit: „Viel gute Musik, bewegende Geschichten und großartige Gäste. Ich freue mich auf diesen Zauber, den das Ö3-Weihnachtswunder jedes Jahr versprüht. Die Freude, gemeinsam was Gutes zu tun und dabei so viel Spaß auszustrahlen, ist unglaublich faszinierend.“

„Sie spenden – wir senden!“

Es ist wieder diese Zeit im Jahr, in der die große Ö3-Gemeinde gemeinsam „Wunderbares“ möglich macht: Robert Kratky, Tina Ritschl und Andi Knoll werden in den kommenden 120 Stunden so viele Musikwünsche wie möglich gegen eine Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ erfüllen. Diese können rund um die Uhr am Spendentelefon, per SMS oder online abgegeben werden.

Wunderbare Gäste

Es wird auch sehr viel los sein – in der Ö3-„Wunschhütte“ und auf der Bühne davor: Pizzera & Jaus, Christina Stürmer, Lemo, Mathea u.v.m werden für unvergessliche Live-Auftritte sorgen. Via Hitradio Ö3 und per Video-Stream auf der Ö3-Homepage ist das Spendenfest live erlebbar und spürbar im ganzen Land.

Heute (Sa, 19.12.) zu Gast:

14.00 Uhr: Tina Naderer

16.00 Uhr: Josh

18.00 Uhr: folkshilfe

20.00 Uhr: Ernst Molden

Morgen (So, 20.12.) zu Gast:

12.30 Uhr: Comedy Hirten

16.00 Uhr: Alle Achtung

18.00 Uhr: Christina Stürmer

20.00 Uhr: Vincent Bueno

Ein besonderes Highlight wird wieder das „Ö3-Adventsingen“ am 23. Dezember um 17.00 Uhr – unter der musikalischen Leitung von Julian le Play & Band performen Ina Regen, Cesár Sampson und OSKA zwei Stunden lang live die Lieblings-Weihnachtshits der Ö3-Gemeinde. Dazu kommt in den 120 Stunden jede Menge weiterer prominenter Besuch – die Gästeliste im Überblick gibt es unter oe3.ORF.at/weihnachtswunder und was in der Ö3-Wunschhütte passiert, kann man auch via Live-Stream mitverfolgen.

Als Countdown hin zum Weihnachtsfest erwartet die Ö3-Gemeinde ein Spendenfest mit ganz persönlichen Vorweihnachtserlebnissen, Spendenmotiven und Weihnachtsgedanken der Ö3-Hörer/innen und natürlich auch vieler interessanter Gäste im gläsernen Ö3-Studio. Im Mittelpunkt stehen Aufmerksamkeit für schwierige Lebenssituationen – und auch Spendengeld, um daran etwas ändern zu können.

Gemeinsam lassen wir das Ö3-Weihnachtswunder auch heuer wahr werden! #xwu20 #ö3

