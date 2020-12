Ausbildung zum Covid-19 Beauftragten jetzt mit TÜV AUSTRIA-Zertifikat

Wiener Rotes Kreuz (WRK) setzt Partnerschaft mit dem TÜV AUSTRIA um – Qualitätsgarantie für Covid-19 Beauftragte sowie Veranstaltungs- und Tourismusbranche.

Wien (OTS) - Die vom Comptence Center Event Safety Management vom Wiener Roten Kreuz entwickelte online Ausbildung zum Covid-19 Beauftragten hat bereits große Bekanntheit erlangt. Aktuell liegt die Zahl der KursteilnehmerInnen bei über 7.000. Jetzt erfolgt der nächste Schritt in Richtung zukunftsweisender Bildungsmaßnahme, nämlich eine international anerkannte Personenzertifizierung nach ISO/IEC 17024 Norm durch den TÜV AUSTRIA.

Kompetenz- und Sicherheitsgarantie per TÜV AUSTRIA und WRK

Die Rechtslage im Bereich von Veranstaltungen, Gastronomie und Hotellerie ist einem laufenden Wandel unterzogen. Neue Verordnungen für Veranstaltungen untermauern die Notwendigkeit von Covid-19 Beauftragten. Diese unterstützen bei der Umsetzung von Präventionskonzepten, kontrollieren Maßnahmen und schulen z.B. MitarbeiterInnen auf die definierten Maßnahmen aus dem Konzept. Nachdem auch das Bildungsangebot in Österreich unübersichtlich geworden ist, wird mittels TÜV AUSTRIA-Personenzertifikat nun für eine notwendige Qualitätskontrolle gesorgt.

„Jeder Teilnehmer kann nach erfolgreicher Ausbildung beim WRK zur Online-Zertifizierungsprüfung zum Covid-19 Beauftragten beim TÜV AUSTRIA antreten“, bestätigt Georg Geczek, Leiter des Competence Centers Event Safety Management. Nach positiver Online-Zertifizierungsprüfung erhalten die KandidatInnen deren Zertifizierungsnachweise, bestehend aus einem TÜV AUSTRIA-Personenzertifikat und einem Scheckkartenausweis als Covid-19 Beauftragter. Darüber hinaus werden die ZertifikatsinhaberInnen auch in einem öffentlichen Verzeichnis des TÜV AUSTRIA kundgemacht. Dieses öffentliche Verzeichnis mit TÜV AUSTRIA-zertifizierten Covid-19 Beauftragten macht es VeranstalterInnen möglich, effizient die notwendige Expertise für ein Event oder einen Betrieb zu erlangen.

„Wir schaffen mit dem Wiener Roten Kreuz Sicherheit für Veranstalter, BesucherInnen und sind damit auch Teil einer synergetischen Strategie der Pandemieeindämmung.“, so Andreas Dvorak Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA-Zertifizierungsstelle. Um dies zu unterstreichen, bietet die TÜV AUSTRIA AKADEMIE eine zusätzliche Qualifizierung zum zertifizierten Pandemiebeauftragten in einer weiterführenden Ausbildung an.

Wiederanlauf von Veranstaltungen mit Sicherheit

„Die Event- und Tourismusbranche braucht für das Jahr 2021 und den Betriebswiederanlauf klar definierte und verlässliche Partner, TÜV AUSTRIA-zertifizierte Covid-19 Beauftragte sind genau das“, bestätigt Georg Geczek. Der bereits TÜV AUSTRIA-zertifizierte Covid-19 Beauftragte Alexander Kollaritsch der Firma 4mation ergänzt: „Da es keine konkreten gesetzlichen Qualifizierungsanforderungen für COVID-19-Beauftragte gibt, halte ich es für wichtig, die bestehende Kompetenz von einer unabhängigen Stelle, dem TÜV AUSTRIA, zertifizieren zu lassen. Das gibt Sicherheit sowohl für KundInnen als auch für einen selbst.“

Um UnternehmerInnen der Event- und Tourismusbrache das Wiederhochfahren zu erleichtern, unterstützt das WRK mit der Ausbildung zum Covid-19-Beauftragten und der TÜV AUSTRIA mit qualifizierten Zertifizierungsnachweisen und dem öffentlichen Verzeichnis der geprüften und zertifizierten Personen.

