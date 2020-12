Radio Kärnten Musikwunschtag: 14.000 Euro zugunsten „Licht ins Dunkel“

Wien (OTS) - Der Donnerstag im ORF Kärnten stand wieder ganz im Zeichen der Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“. Beim zweiten „Radio Kärnten Musikwunschtag“ sammelte der ORF Kärnten Spenden für den guten Zweck. Unter dem Motto „Sie wünschen, wir spielen“ konnte das Publikum gegen eine Spendenzusage das Musikprogramm auf Radio Kärnten mitgestalten. Rund 14.000 Euro wurden dabei gespendet.

Mit dem im November stattgefundenen „Licht ins Dunkel – Konzert frei Haus“ und den beiden Radio-Kärnten-Musikwunschtagen im November und Dezember konnte der ORF Kärnten rund 50.000 Euro zugunsten „Licht ins Dunkel“ sammeln.

Landesdirektorin Karin Bernhard: „Jeder Cent, der heute für einen Musikwunsch gespendet wurde, bleibt in Kärnten und kommt Familien zugute, die dringend Hilfe benötigen. Im Namen des ORF Kärnten und des Vereins ,Licht ins Dunkel‘ bedanke ich mich für die großartige Hilfsbereitschaft, jeder einzelnen Spenderin, jedem einzelnen Spender gilt mein besonderer Dank!“

Das Landesstudio Kärnten steht weiterhin im Dienste der guten Sache

Nach dem „Licht ins Dunkel – Konzert frei Haus“ und den beiden Musikwunschtagen in Radio Kärnten gehen die Programmaktivitäten im ORF Kärnten für „Licht ins Dunkel“ weiter. Am 23. Dezember um 18.30 Uhr und am Heiligen Abend sendet der ORF Kärnten von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr aus dem ORF Landesstudio Kärnten (auf ORF 2 K), um für „Licht ins Dunkel“ Spenden zu sammeln. Viele prominente „Licht ins Dunkel“-Unterstützerinnen und -Unterstützer werden erwartet und dazu auch heuer wieder jede Menge Musik. Sonja Kleindienst führt durch die Sendungen.

Spendenmöglichkeit:

Unter der kostenfreien A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 und unter lichtinsdunkel.ORF.at kann auch unabhängig von den aktuell laufenden Aktivitäten das ganze Jahr über für „Licht ins Dunkel“ gespendet werden.

Rückfragen & Kontakt:

Luca Weblacher, MSc

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 463 5330-29268

M: +43 664 8811 9502

luca.weblacher @ orf.at